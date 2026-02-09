La St-Galloise est touchée à la hanche. Sa participation à l'US Open, qui démarre le 30 août, n'est pour l'heure pas remise en cause.

Déjà après sa victoire au 2e tour de cet Open du Canada face à Sloane Stephens, Belinda Bencic avait déclaré à la presse qu’elle n’était même pas certaine de pouvoir jouer à Toronto. La championne olympique de Tokyo 2021 avait évoqué une blessure persistante qui avait nécessité une attention particulière après Wimbledon.

«J'adore ce tournoi, alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le disputer», avait alors souligné la St-Galloise, qui avait remporté ce WTA 1000 en 2015 pour son deuxième titre sur le circuit. «Mais je ne me sentais pas vraiment prête. La récupération a été très lente, donc j’avais un peu peur de ne pas pouvoir venir ici», avait-elle encore précisé selon le site de la WTA.

Belinda Bencic a ainsi arboré un bandage à la jambe tout au long du tournoi, dans lequel elle a successivement battu Sloane Stephens, Taylor Townsend et Alexandra Eala. Si elle avait affirmé après son succès face à la Philippine ne pas avoir ressenti de gêne, la douleur était à nouveau vive mardi.

La St-Galloise s'est ainsi échauffée avant de devoir affronter Coco Gauff, mais ne pouvait pas bouger correctement en raison de la douleur. Elle n'a pas voulu prendre le moindre risque à moins de trois semaines du début de l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Sa participation au WTA 1000 de Cincinnati, qui débute jeudi déjà, est forcément remise en question.