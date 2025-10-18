  1. Clients Privés
FR

Meteo
Tokyo Belinda Bencic face à une vieille connaissance au 1er tour

ATS

18.10.2025 - 17:37

Belinda Bencic (WTA 14) affrontera Bianca Andreescu (WTA 170) au 1er tour du WTA 500 de Tokyo, selon le tirage au sort effectué samedi. Il s'agira du troisième face-à-face entre les deux femmes.

Belinda Bencic (ici à l’US Open) affrontera Bianca Andreescu au 1er tour du WTA 500 de Tokyo.
Belinda Bencic (ici à l’US Open) affrontera Bianca Andreescu au 1er tour du WTA 500 de Tokyo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 17:37

Tête de série no 5 du tableau au Japon, Belinda Bencic n'a plus affronté Bianca Andreescu depuis l'édition 2022 de Roland-Garros, où elle s'était imposée en deux sets. La St-Galloise avait perdu son premier duel avec la Canadienne en demi-finale de l'US Open 2019, où Bianca Andreescu avait cueilli le titre.

Bianca Andreescu n'a pas confirmé ce sacre majeur, de nombreuses blessures ayant gâché sa carrière depuis son exploit new-yorkais. Elle reste par ailleurs sur une défaite au 1er tour cette semaine à Osaka face à la Zurichoise Viktorija Golubic, qui jouera quant à elle son 2e tour des qualifications dimanche à Tokyo.

Osaka. Viktorija Golubic s’offre une lauréate en Grand Chelem

OsakaViktorija Golubic s’offre une lauréate en Grand Chelem

