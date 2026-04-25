Belinda Bencic est en huitièmes de finale à Madrid ATS

Belinda Bencic (WTA 12) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La St-Galloise s'est imposée face à la Russe Diana Shnaider (WTA 19) 6-2 7-6 (8/6).

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Bencic a pris l'avantage 4-0 dans les deux sets. Après avoir remporté le premier set avec brio, elle a vacillé dans le deuxième et a concédé cinq jeux d'affilée. La championne olympique 2021 s'est toutefois reprise à temps pour conclure au tie-break sur sa troisième balle de match. La joueuse de 29 ans a remporté en deux sets son troisième duel contre Shnaider, de sept ans sa cadette.

En huitièmes de finale, Bencic affrontera soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 9), soit l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 32). Bencic a obtenu son meilleur résultat à Madrid en 2019 en atteignant les demi-finales.