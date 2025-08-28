  1. Clients Privés
Tennis Bencic battue 6-3 6-3 par Ann Li au 2e tour à New York

ATS

28.8.2025 - 06:02

Belinda Bencic a pris la porte dès le 2e tour à New York
Belinda Bencic a pris la porte dès le 2e tour à New York
ATS

Belinda Bencic a connu une défaite sans appel mercredi au 2e tour de l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon s'est inclinée 6-3 6-3 devant l'Américaine Ann Li (WTA 58).

Keystone-SDA

28.08.2025, 06:02

Tête de série no 16 du tableau, Belinda Bencic n'a jamais trouvé la parade face au jeu agressif d'Ann Li, s'inclinant pour la deuxième fois seulement avant le stade des 16es de finale à Flushing Meadows en neuf participations. Cette partie à sens unique n'a duré que 74 minutes.

Les statistiques sont éloquentes. Alors qu'Ann Li a réussi 23 coups gagnants pour 15 fautes directes, Belinda Bencic affiche un ratio largement négatif (10 «winners», 20 erreurs non provoquées). La championne olympique 2021 a perdu quatre fois son service, ne signant pour sa part qu'un break.

Cette défaite prématurée dans le tournoi majeur qui lui a le mieux réussi (demi-finale en 2019, quarts en 2014 et 2021) met fin à une difficile tournée nord-américaine pour Belinda Bencic. Elle n'a gagné que deux matches en trois tournois sur dur (Montréal, Cincinnati et US Open) dans la foulée de Wimbledon.

Ses chances de qualification pour les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre) semblent désormais bien minces. La St-Galloise pointe au 14e rang du classement 2025, dont les huit premières décrocheront un ticket pour le Masters, avec plus de 1300 longueurs de retard sur le no 8 de l'année Jessica Pegula.

