  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

ATS

20.1.2026 - 04:01

Belinda Bencic entre en scène mardi à Melbourne
Belinda Bencic entre en scène mardi à Melbourne
ATS

Outsider du tableau féminin, Belinda Bencic entame l'Open d'Australie 2026 mardi.

Keystone-SDA

20.01.2026, 04:01

La St-Galloise affrontera Katie Boulter, 113e joueuse mondiale, dès 9h heure suisse dans le premier match programmé en session de nuit sur la Margaret Court Arena.

Belinda Bencic a remporté ses deux premiers duels livrés face à la Britannique, le plus récent remontant toutefois au mois de septembre 2022. Tous les voyants sont au vert pour la championne olympique de Tokyo 2021, qui a gagné ses cinq matches de simple dans la récente United Cup dont elle a été désignée «MVP».

Katie Boulter n'affiche en revanche pas la grande forme. La fiancée du no 6 mondial, l'Australien Alex De Minaur, reste ainsi sur une défaite face à la 182e joueuse mondiale Elizabeth Mandlik dans l'exhibition de Kooyong la semaine dernière.

Les plus lus

Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»
Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales
Un fils Beckham accuse ses parents de vouloir «ruiner» son mariage