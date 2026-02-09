Belinda Bencic (WTA 14) s'est montrée intraitable en 8e de finale du WTA 1000 de Toronto. La St-Galloise a écarté facilement la star montante Alexandra Eala (WTA 20) 6-4 6-0 dimanche.

La championne olympique de Tokyo 2021 avait tout à craindre de son affrontement avec la Philippine de 21 ans, titrée six jours plus tôt à Washington et victorieuse de ses sept derniers matches. Mais elle a maîtrisé son sujet devant un public entièrement acquis à la cause d'Alex Eala, remportant les huit derniers jeux du match.

Tout ne fut certes pas parfait dans la première manche, Belinda Bencic ayant concédé deux fois son service alors qu'elle avait compté à deux reprises un break d'avance. Mais elle a su serrer sa garde face à une joueuse qui s'était blessée à la cheville droite au tour précédent.

La St-Galloise a ainsi signé sa dixième victoire consécutive face à une gauchère, une statistique qui l'a étonnée. «Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais c'est aussi un peu étrange, car en réalité je n'aime pas du tout jouer contre des gauchères», a-t-elle expliqué à la WTA.

Retrouvailles en quart

«C’est tout simplement désagréable, on se sent mal à l’aise pendant tout le match. C’est peut-être parce que j’ai un bon timing et que cela me permet de bien m’adapter que je m'en sors. C’est la seule explication que je puisse imaginer», a encore lâché Belinda Bencic, qui affrontera une droitière au tour suivant.

En quart de finale, Belinda Bencic retrouvera néanmoins une joueuse qui ne lui a guère convenu ces derniers temps. Elle se frottera en effet à la 4e joueuse mondiale Coco Gauff: elle est menée 6-2 dans son face-à-face avec l'Américaine, qui reste sur quatre succès consécutifs. Le dernier a eu pour cadre Wimbledon, en 8e de finale.