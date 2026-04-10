  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

BKJ Cup Trois heures de bataille acharnée : Bencic s'adjuge le premier point

ATS

10.4.2026 - 16:34

Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie à Bienne. La St-Galloise a battu Marie Bouzkova 6-3 6-7 (4/7) 6-4.

Belinda Bencic a passé plus de trois heures sur le court à Bienne
Belinda Bencic a passé plus de trois heures sur le court à Bienne
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:34

10.04.2026, 16:39

Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le Seeland, Bencic (WTA 11) a mis 3h05 pour se débarrasser de la Tchèque (WTA 24) et donner un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3. Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise de 29 ans a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

BKJ Cup. De bons souvenirs pour les Suissesses face à la Tchéquie

BKJ CupDe bons souvenirs pour les Suissesses face à la Tchéquie

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative.

Dans le deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) va affronter la numéro un tchèque, Linda Noskova (WTA 14).

Les plus lus

«J'ai vu ça de mes propres yeux» - Les confidences chocs de la fille d'Elon Musk
L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
«Après, on va faire l’amour...» - Les paroles troublantes d’une célèbre chanteuse italienne
Accusée de maltraitance envers sa fille, Lucie Bernardoni donne sa version des faits
Le jour où Roberto Baggio a été snobé pour avoir tenté de sauver le foot italien
Sable du Sahara et «pluie de sang»: le temps va se gâter