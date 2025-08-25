Deux Suisses au moins joueront le 2e tour de l'US Open. Belinda Bencic a dominé la Chinoise Zhang Shuai 6-3 6-3 dimanche au 1er tour, alors que Jérôme Kym a signé des débuts victorieux en Grand Chelem en battant l'Américain Ethan Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5).

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open - Gallery Jérôme Kym a signé des débuts victorieux en Grand Chelem dimanche à New York Photo: ATS Belinda Bencic a maîtrisé son sujet au 1er tour de l'S Open Photo: ATS Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open - Gallery Jérôme Kym a signé des débuts victorieux en Grand Chelem dimanche à New York Photo: ATS Belinda Bencic a maîtrisé son sujet au 1er tour de l'S Open Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Tête de série no 16 du tableau féminin, Belinda Bencic (WTA 19) a livré la marchandise sur le «Stadium 17» de Flushing Meadows. La demi-finaliste de Wimbledon n'a perdu qu'une seule fois son service, dans le deuxième jeu du match, écartant les huit autres balles de break auxquelles elle a fait face.

La St-Galloise, qui s'est emparée quant à elle à quatre reprises du service de la qualifiée Zhang Shuai (WTA 113, ex-no 22 mondial), a mis moins de 90 minutes pour décrocher son ticket pour le 2e tour. Elle y affrontera l'Américaine Ann Li (WTA 69), finaliste à Cleveland samedi, ou la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 38).

Une première pour Kym

Jérôme Kym (ATP 175), qui défiera quant à lui Brandon Nakashima (no 30) au 2e tour, a cueilli dimanche son quatrième succès d'affilée à New York après les trois obtenus en qualifications. L'Argovien, qui jouait son premier match dans le tableau principal d'un Majeur, a eu besoin de 2h52' pour vaincre la résistance d'Ethan Quinn (ATP 84).

🇨🇭 Jerome Kym picks up his first-career Grand Slam victory in four sets! pic.twitter.com/kl0fx00eev — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Intouchable dans les deux premiers sets, au cours desquels il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, Jérôme Kym (22 ans) a connu un certain relâchement dans la troisième manche. Mais il a su serrer sa garde dans le «money time» du quatrième set, concluant cette partie en claquant un ace sur sa première balle de match.

«Réaliser son rêve d'enfant»

«Je ne sais pas encore vraiment quoi dire», a lâché Jérômy Kym, qui n'est pas réputé pour ses grandes effusions émotionnelles, à l'heure de l'interview avec Keystone-ATS quelques minutes après cette victoire. «Je suis tout simplement extrêmement heureux», a-t-il ajouté.

Il se disait particulièrement satisfait de sa réaction après la perte du troisième set, lui qui disputait son premier match au meilleur des cinq sets. «J'ai essayé de revenir dans le match avec une énergie positive. Et j'ai à nouveau bien joué dans le tie-break», s'est-il réjoui.

«Je peux récolter les fruits du travail acharné que j'accomplis, que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup ignorent ce qu'il faut faire pour réaliser son rêve d'enfant», a expliqué l'Argovien, qui était devenu en février 2019, à 15 ans et 11 mois, le plus jeune joueur suisse aligné en Coupe Davis (en double face à la Russie). Et qui semble prêt à franchir un nouveau cap six ans plus tard.