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Roland-Garros Bencic et Teichmann à l’assaut des quarts à Paris

ATS

31.5.2026 - 07:09

Deux Suissesses sont en lice ce dimanche pour une place en quarts de finale à Roland-Garros. Belinda Bencic (WTA 11) croisera le fer avec Elina Svitolina (7) vers 13h, tandis que Jil Teichmann (170) fera face à Mirra Andreeva (8) vers 16h.

Double rendez-vous pour le tennis suisse ce dimanche.
Double rendez-vous pour le tennis suisse ce dimanche.
AP Photo/Thibault Camus

Keystone-SDA

31.05.2026, 07:09

Pour la première fois en huitièmes de finale à Paris, la championne olympique de Tokyo devra oublier son passé face à l'Ukrainienne, contre qui elle reste sur quatre défaites. D'autant plus que Svitolina a battu trois des quatre meilleures joueuses au classement WTA (Elena Rybakina, Iga Swiatek et Coco Gauff) pour s'adjuger le WTA 1000 de Rome.

Grande surprise côté helvète dans ces Internationaux de France, Teichmann a connu une progression fulgurante depuis son retour à la compétition en avril. Demi-finaliste à Rabat peu avant le début du tournoi à la Porte d'Auteuil, la Biennoise devra encore élever le niveau pour battre la Russe de 19 ans, qu'elle n'a encore jamais affrontée. Elle peut rallier pour la première fois les quarts de finale sur la terre battue parisienne.

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