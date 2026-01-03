  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

United Cup Stan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

ATS

3.1.2026 - 08:40

La saison 2026 a commencé de manière idéale pour Belinda Bencic et Stan Wawrinka.

Keystone-SDA

03.01.2026, 08:40

03.01.2026, 08:58

La St-Galloise et le Vaudois ont tous deux gagné leur simple pour permettre à la Suisse de battre la France pour son entrée en lice dans la United Cup samedi à Perth.

United Cup. Wawrinka aux côtés de Bencic pour lancer sa tournée d'adieu

United CupWawrinka aux côtés de Bencic pour lancer sa tournée d'adieu

Belinda Bencic (WTA 11) n'a pas tremblé dans le match d'ouverture. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-4 devant Leolia Jeanjean (WTA 103). Elle a concédé un seul break, alors qu'elle servait une première fois pour le gain du match à 6-2 5-2.

Wawrinka très costaud

Capitaine de cette équipe, Stan Wawrinka a quant à lui signé une performance de choix pour le premier match de son ultime saison sur le circuit. L'ex-no 3 mondial a vaincu le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghai Arthur Rinderknech (ATP 29) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) après 3h18 de lutte.

Tennis. Dernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

TennisDernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

Passé à deux points de la défaite à 5/5 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Stan Wawrinka a pourtant concédé le premier break enregistré dans le troisième set. Il s'est aussi retrouvé mené 4/2 dans le second tie-break. Mais il a remporté cinq des six derniers points du match pour offrir la victoire à la Suisse.

Les plus lus

Le commandant des pompiers se confie pour la première fois sur la nuit d'horreur de Crans-Montana
«Les clients ont aussi droit à leurs vacances», le tourisme se poursuit à Crans-Montana
Les passagers d'une croisière rentrent après un voyage horrible et règlent leurs comptes
Un rocher de 180 kilos s'écrase soudainement sur la scène - un employé blessé
Bogota révèle où pourraient être les survivants
Suivez le géant dames en direct