Belinda Bencic et Alexander Zverev, qui s'alignaient ensemble pour le double mixte revisité de l'US Open, ont été éliminés d'entrée mardi. Ils ont été battus par les Américains Collins/Harrison.

Keystone-SDA ATS

La Suissesse et l'Allemand n'ont pas vraiment eu voix au chapitre dans ce duel qui n'a duré que 42 minutes, le temps pour le duo étasunien de s'imposer 4-0 5-3. Danielle Collins et Christian Harrison ont remplacé au pied levé la paire Jannik Sinner/Katerina Siniakova après le forfait de l'Italien, qui a abandonné lundi en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son rival espagnol Carlos Alcaraz.

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, le tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci cette année. L'épreuve se dispute en effet sur deux jours seulement et en quatre tours, la paire lauréate se partageant un juteux chèque d'un million de dollars.

Un tournoi critiqué

Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes de l'exercice, comme l'Italienne Sara Errani. «Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?», s'était interrogée la tenante du titre en mai à Roland-Garros.

«Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs», s'était étonnée Errani, qui a malgré tout obtenu avec son partenaire de double mixte Andrea Vavassori le droit de défendre leur titre à l'US Open.

Les deux Italiens ont d'ailleurs remporté leurs deux premiers matches et sont déjà qualifiés pour les demi-finales, tout comme la paire composée d'Iga Swiatek et de Casper Ruud. La finale est programmée mercredi à 19h00 à New York (jeudi 01h00 en Suisse).