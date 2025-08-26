  1. Clients Privés
Tennis Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

ATS

26.8.2025 - 05:49

Ann Li défiera Belinda Bencic au 2e tour à New York
Ann Li défiera Belinda Bencic au 2e tour à New York
ATS

Qualifiée depuis dimanche, Belinda Bencic (WTA 19) connaît désormais son adversaire du 2e tour à l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon affrontera Ann Li mercredi à Flushing Meadows.

Keystone-SDA

26.08.2025, 05:49

Ann Li (WTA 58) a gagné le droit de défier la championne olympique 2021 en battant la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35) 4-6 6-2 6-4 lundi. L'Américaine de 25 ans tient la forme: elle a atteint la finale à Cleveland samedi dernier.

Belinda Bencic n'a encore jamais affronté Ann Li. Elle pourra toutefois prendre quelques renseignements auprès de la Zurichoise Viktorija Golubic, qui a subi la loi de l'Américaine au 1er tour du récent tournoi de Wimbledon.

