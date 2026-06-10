Belinda Bencic va manquer deux tournois sur gazon, à savoir les WTA 500 au Queen's et à Berlin. La St-Galloise l'a annoncé ce mercredi, déclarant souffrir d'une «légère blessure à la cheville droite».

Belinda Bencic a déclaré souffrir d'une «légère blessure à la cheville droite». KEYSTONE

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A Londres, Bencic était tête de série no 4 et aurait dû affronter la Britannique Harriet Dart ce jeudi. Elle devait ensuite enchaîner la semaine prochaine avec le tournoi disputé dans la capitale allemande.

L'objectif principal de la 11e joueuse au classement mondial est désormais de se reposer et de retrouver l'ensemble de ses moyens avant le début du tournoi du Grand Chelem à Wimbledon le 29 juin. En 2025, la Suissesse avait atteint les demi-finales du tournoi londonien.