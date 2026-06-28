Belinda Bencic avait brillé à Wimbledon l'an dernier en ralliant les demi-finales, un exploit. Cette fois, sa préparation a été entravée par une légère blessure. «Je ne suis pas encore complètement prête», a-t-elle admis.

Belinda Bencic avait brillé à Wimbledon l'an dernier en ralliant les demi-finales, un exploit. Cette fois, sa préparation a été entravée par une légère blessure. «Je ne suis pas encore complètement prête», a-t-elle admis.

La 11e joueuse mondiale est l'unique représentante de la Suisse engagée à Wimbledon dès lundi. Toutefois, la championne olympique de Tokyo arrive à Londres avec plusieurs incertitudes. Elle n'a disputé aucun match officiel depuis son succès à Roland-Garros, où elle avait atteint pour la première fois les huitièmes de finale.

Légèrement blessée à la cheville droite, Bencic s'est reposée durant cette période de transition entre deux surfaces de jeu. «Ce n'était rien de grave», a-t-elle expliqué. «Mais j'ai dû prendre une pause après la saison sur terre battue.»

La St-Galloise de 29 ans s'était déjà rendue à Londres il y a deux semaines et demie, mais a déclaré forfait la veille de son premier match sur gazon au tournoi du Queen's. En lieu et place, elle est allée en Slovaquie pour se ménager, où elle a pu s'entraîner sur un terrain en herbe près de Bratislava.

Tout a été fait pour retrouver la forme

Depuis mercredi, Bencic est de nouveau à Londres, où elle affrontera lundi à 12h00 (heure suisse) une Britannique de 17 ans, Mika Stojsavljevic. «Il y a eu des tournois où je me suis sentie plus prête», a-t-elle concédé. «Mais je joue avec les cartes que j'ai. J'ai tout donné pour être en forme.» Car Wimbledon est le tournoi préféré de Bencic.

«Roland-Garros m'a épuisée», a lâché la no 11 mondiale en riant, sans vraiment le penser. En revanche, sa confiance en ses capacités est intacte. «On peut toujours se faire la main durant un tournoi.» Avant une hypothétique montée en puissance, la Suissesse doit remporter son premier duel contre la 276e mondiale, invitée par les organisateurs. «C'est une adversaire qui joue très agressivement, a résumé Bencic au sujet de Stojsavljevic. Nous n'aurons pas beaucoup d'échanges de 30 coups», a-t-elle parié.

Gros défi pour Wawrinka

Les trois autres Suisses en lice doivent encore patienter un peu. Pour son 19e et dernier Wimbledon, Stan Wawrinka débutera son tournoi mardi (vers 18h00, heure suisse) sur le court numéro 1 contre Matteo Berrettini, finaliste de 2021.

Un peu plus tôt (vers 14h00, Viktorija Golubic (WTA 62) affrontera la Biélorusse Irina Shymanovich (WTA 215). En fin de journée (vers 18h30), Simona Waltert croisera le fer avec la Colombienne Camila Osorio (WTA 68).