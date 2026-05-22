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Roland-Garros Bencic lancera les hostilités sur le Court Philippe-Chatrier

ATS

22.5.2026 - 20:16

Belinda Bencic (WTA 11) sera la seule représentante de Swiss Tennis à entamer l'édition 2026 de Roland-Garros dès dimanche. La St-Galloise aura même les honneurs du Court Philippe-Chatrier.

Belinda Bencic jouera dès dimanche à Roland-Garros
Belinda Bencic jouera dès dimanche à Roland-Garros
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.05.2026, 20:16

La championne olympique 2021 ouvrira les feux sur le court central, dès 12h, lors de la première des trois journées consacrées au 1er tour. Elle affrontera pour la première fois l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 101), issue des qualifications à la Porte d'Auteuil.

Roland-Garros. Une grande première pour la Tessinoise Susan Bandecchi

Roland-GarrosUne grande première pour la Tessinoise Susan Bandecchi

Belinda Bencic, qui n'a jamais dépassé le stade du 3e tour sur la terre battue parisienne en sept participations, partira avec les faveurs du pronostic. Mais elle se méfiera d'une joueuse de 24 ans qui vient d'enchaîner trois victoires en qualifications, dont une face à la Schwytzoise Céline Naef au 1er tour.

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