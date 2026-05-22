Belinda Bencic (WTA 11) sera la seule représentante de Swiss Tennis à entamer l'édition 2026 de Roland-Garros dès dimanche. La St-Galloise aura même les honneurs du Court Philippe-Chatrier.

Belinda Bencic jouera dès dimanche à Roland-Garros KEYSTONE

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La championne olympique 2021 ouvrira les feux sur le court central, dès 12h, lors de la première des trois journées consacrées au 1er tour. Elle affrontera pour la première fois l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 101), issue des qualifications à la Porte d'Auteuil.

Belinda Bencic, qui n'a jamais dépassé le stade du 3e tour sur la terre battue parisienne en sept participations, partira avec les faveurs du pronostic. Mais elle se méfiera d'une joueuse de 24 ans qui vient d'enchaîner trois victoires en qualifications, dont une face à la Schwytzoise Céline Naef au 1er tour.