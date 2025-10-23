  1. Clients Privés
Tokyo Sur courant alternatif, Belinda Bencic se hisse en quarts de finale

ATS

23.10.2025 - 07:09

Belinda Bencic (WTA 13) jouera les quarts de finale du WTA 500 de Tokyo. Exemptée de 1er tour, la St-Galloise a battu Varvara Gracheva (WTA 82) en 8e de finale jeudi pour son entrée en lice.

Keystone-SDA

23.10.2025, 07:09

23.10.2025, 08:09

Double médaillée olympique (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic) en 2021 dans la mégapole japonaise, Belinda Bencic s'est imposée 6-4 6-3 en 1h25' devant la Française d'origine russe. Elle affrontera Karolina Muchova (WTA 21) vendredi pour une place dans le dernier carré.

Tout ne fut pas parfait pour Belinda Bencic. La demi-finaliste du dernier Wimbledon a concédé trois fois son service, se retrouvant même menée 4-2 dans la première manche après avoir lâché quatre jeux de suite. Mais elle a empoché les quatre derniers jeux de ce set, comme d'ailleurs dans la deuxième manche.

Belinda Bencic affiche un bilan de 2-2 face à Karolina Muchova, ex-no 8 mondial qui avait atteint la finale à Roland-Garros en 2023. Mais elle reste sur deux défaites face à la Tchèque, la dernière subie cet été à Montréal.

Tokyo. Belinda Bencic accède directement au second tour

TokyoBelinda Bencic accède directement au second tour

