Belinda Bencic (WTA 14) s'est qualifiée dans la douleur pour les 8es de finale du WTA 1000 de Toronto. La St-Galloise a eu besoin de 3h25 pour se débarrasser de Taylor Townsend (WTA 110) vendredi.

A match for the ages 🤩 @BelindaBencic finds a way past Townsend after three hours and 24 minutes to reach the Round of 16 in Toronto. #NBO26 pic.twitter.com/ukRfdTl9ve

La championne olympique de Tokyo 2021 s'est imposée 6-7 (5/7) 7-6 (7/4) 6-4 au 3e tour devant la gauchère américaine, qui fut sa grande rivale chez les juniors. Elle se frottera au tour suivant à la nouvelle star du circuit féminin, la Philippine Alexandra Eala (WTA 20).

Sacrée en 2015 à Toronto, Belinda Bencic a frisé la correctionnelle dans la deuxième manche, où elle s'est retrouvée menée 5-5 15/40 sur son service. Mais elle a alors écarté les deux balles de break auxquelles elle a fait face, avant de dominer les débats dans le tie-break.

La St-Galloise a également souffert dans la troisième manche, où elle a mené 4-2 avant de voir Taylor Townsend revenir à 4-4. Elle a cependant signé un dernier break dans la foulée, avant de conclure sur son service à sa première balle de match.

Belinda Bencic se frottera donc en 8e de finale à Alexandra Eala, qui a cueilli le titre dans le WTA 500 de Washington lundi dernier. Il s'agira de son premier affrontement avec la gauchère de 21 ans, qui en est à sept victoires d'affilée sur le circuit mais s'est blessée à la cheville droite dans son 3e tour vendredi.