Tennis Bencic peut conclure en beauté sa 1ère saison en tant que maman

ATS

25.10.2025 - 10:11

Belinda Bencic (WTA 13) part en quête d'un 10e titre sur le circuit principal dimanche à Tokyo, pour sa 20e finale. La St-Galloise affronte Linda Noskova (WTA 17) pour ce qui sera son dernier match de la saison.

Keystone-SDA

25.10.2025, 10:11

Sacrée en février à Abou Dhabi, Belinda Bencic a donc l'occasion de conclure en beauté sa première saison vécue dans la peau d'une maman. Elle bouclera l'année à la 11e place mondiale, elle qui n'avait plus de classement il y a douze mois à l'heure de revenir à la compétition après sa maternité.

La St-Galloise de 28 ans se sent certainement pousser des ailes à Tokyo. Finaliste du tournoi WTA disputé dans la capitale japonaise il y a dix ans, elle y avait surtout brillé de mille feux lors des Jeux olympiques 2021, conquérant l'or en simple et l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

Tokyo. Deuxième finale de l'année pour Belinda Bencic

TokyoDeuxième finale de l'année pour Belinda Bencic

«Déjà fatiguée après mon 2e tour»

Mais sa tâche s'annonce compliquée en finale. Contrainte de batailler durant un peu plus de 3 heures vendredi face à Karolina Muchova (WTA 21), Belinda Bencic a également eu besoin de trois sets pour vaincre Sofia Kenin (WTA 25) en demi-finale, alors qu'elle avait déjà disputé deux matches de plus de 3 heures la semaine passée à Ningbo.

«C'est marrant, parfois ton esprit te commande de continuer coûte que coûte alors que ton corps n'en peut plus. J'espère que ce sera à nouveau le cas en finale», a-t-elle relevé au micro de la WTA. «J'étais pourtant déjà fatiguée après mon 2e tour» face à Varvara Gracheva, a-t-elle souligné.

Linda Noskova (20 ans), que la St-Galloise n'a encore jamais affrontée, n'a quant à elle pas eu à donner le moindre coup de raquette samedi: elle a profité du forfait d'Elena Rybakina (WTA 7), qui s'était assuré la veille une place dans les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre). La Tchèque, finaliste du WTA 1000 de Pékin début octobre, vise son deuxième titre après Monterrey 2024.

Faim de victoires

Belinda Bencic tirera un bilan plus que positif de sa saison, quelle que soit l'issue de cette finale. Outre son titre conquis dans le WTA 500 d'Abou Dhabi juste après l'Open d'Australie, elle a – enfin – atteint pour la deuxième fois le dernier carré d'une épreuve du Grand Chelem, à Wimbledon, son tournoi favori.

Mais elle en veut plus. Après avoir dû effacer une balle de match vendredi face à Karolina Muchova (WTA 21), elle a cueilli samedi son premier succès en trois duels livrés face à Sofia Kenin (WTA 25). Elle s'est imposée 7-6 (7/5) 3-6 6-2 en 2h15' devant l'Américaine, survolant les débats dans le troisième set.

Belinda Bencic a parfaitement négocié le moment-clé de cette rencontre, l'entame de la troisième manche. Soignée pour une douleur à une cuisse à l'issue du deuxième set, elle a signé le break dès le quatrième jeu pour mener 3-1 service à suivre, et a conclu cette partie en s'emparant une troisième fois du service adverse.

