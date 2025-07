Belinda Bencic (WTA 35) peut rêver de disputer un premier quart de finale à Wimbledon. La St-Galloise a un coup à jouer lundi en 8e de finale face à Ekaterina Alexandrova (WTA 17), dès 14h heure suisse.

Belinda Bencic peut rêver de disputer un premier quart de finale à Wimbledon. IMAGO/Paul Zimmer

Keystone-SDA ATS

La championne olympique de Tokyo 2021 reste certes sur un cuisant échec face à la Russe, subi qui plus est sur gazon. Elle s'était inclinée 6-1 6-2 au 1er tour à Bad Homburg il y a moins de deux semaines.

Mais Belinda Bencic effectuait alors son retour à la compétition après sa blessure à une main qui l'avait contrainte à déclarer forfait pour Roland-Garros. Elle disputait son premier match depuis son abandon le 7 mai à Rome.

«Je me sens désormais beaucoup mieux sur le court, et espère donc que ce sera cette fois-ci une autre histoire» a d'ailleurs expliqué la maman de Bella en conférence de presse après son succès face à Elisabetta Cocciaretto samedi en 16e de finale.

Ekaterina Alexandrova est en outre capable du meilleur, mais aussi du pire. La native de Chelyabinsk a ainsi gâché pas moins de 11 balles de match face à la Belge Elise Mertens en demi-finale sur le gazon de Bois-le-Duc le 14 juin dernier !

0/3 en 8e de finale à Londres

Belinda Bencic a quatre matches de plus dans les jambes que lors de son précédent duel avec Ekaterina Alexandrova. Elle a, surtout, repris confiance en passant trois tours dans son tournoi préféré, même si elle a lâché un set tant face à Elsa Jacquemot au 2e tour sur l'herbe londonienne que face à Elisabetta Cocciaretto.

Belinda Bencic, qui affiche un bilan équilibré face à Ekaterina Alexandrova (4-4), a échoué en 8e de finale lors de ses trois précédentes apparitions à ce stade de la compétition à Wimbledon. Si elle passait enfin ce cap, elle retrouverait en quart la gagnante du duel entre Mirra Andreeva (no 7) et Emma Navarro (no 10).