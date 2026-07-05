Belinda Bencic (WTA 11) a pris la porte au stade des 8es de finale à Wimbledon. La Saint-Galloise s'est inclinée 4-6 6-3 6-4 contre l'Américaine Coco Gauff (WTA 7) après un combat de 2h19 dimanche.

Après une longue attente en raison de la durée des matches joués précédemment sur le Court no 1 – le coup d'envoi de la partie, à 20h40 heure locale, ayant d'ailleurs battu le record du lancement le plus tardif de l'histoire de Wimbledon – les deux joueuses ont livré un long combat. Trop irrégulière, Bencic n'a toutefois pas su tenir le rythme lorsque son adversaire a haussé son niveau dès le début de la deuxième manche.

Après une entame de match compliquée, la Saint-Galloise est montée en puissance. De plus en plus à l'aise face à une adversaire coupable de trop nombreuses fautes directes, la championne olympique de 2021 a enlevé la première manche grâce à un break pour mener 5-4.

Gauff hausse le niveau

Gauff a alors réglé la mire, surtout sur son coup droit, défaillant au premier set. Bencic s'est quant à elle crispée, commettant à son tour trop d'erreurs et perdant la deuxième manche.

Rebelotte dès le début du troisième set, où la Suissesse de 29 ans a perdu d'entrée son service. Elle a rapidement débreaké, mais a une nouvelle fois laissé filer sa mise en jeu droit derrière, sans réussir à combler son retard.

Demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien, Bencic recule provisoirement au 14e rang mondial après ce revers. Coco Gauff affrontera la 4e joueuse mondiale Jessica Pegula pour son premier quart de finale sur le gazon londonien.