Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»

Belinda Bencic s’est inclinée contre Coco Gauff mardi en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin après une lutte acharnée. Au milieu du deuxième set, le ton est notamment monté entre les deux joueuses.

Belinda Bencic a laissé éclater sa frustration en huitièmes de finale à Pékin. Image : KEYSTONE

Luca Betschart Luca Betschart

Belinda Bencic a frôlé l’exploit au tournoi de Pékin. En huitièmes de finale contre Coco Gauff (WTA 3), la St-Galloise a brillamment joué, menant un set à rien et passant à trois points de la victoire. Mais cela n’a pas suffi pour avoir le dernier mot.

Après deux heures et demie de jeu, la joueuse de 28 ans a dû s'avouer vaincue (6-4 6-7 2-6), avant qu'une poignée de main relativement froide n'ait lieu au filet. La raison est un échange verbal houleux entre les deux joueuses au milieu du deuxième set.

Bencic s'énerve contre l'équipe de Gauff

Bencic a ainsi été agacée par les encouragements incessants de l'équipe de Gauff. La Suissesse a reproché au clan de l’Américaine de faire du bruit au moment où elle se préparait à servir. «Chaque fois que je vais sur la ligne, ils commencent à l’encourager. C'est un problème», a-t-elle déclaré après un échange.

Lors du changement de côté qui a suivi, Bencic a cherché à discuter avec l'arbitre de chaise en lui faisant clairement part de son mécontentement : «Quand le point est fini, pas de souci. Mais quand je vais servir, pas besoin de l’encourager». Des reproches que son adversaire a eus de la peine à comprendre.

Lorsque Gauff a tenté d’intervenir, Bencic s’est alors emportée. «Personne ne te parle ! C'est l'arbitre qui me parle, ok ?», a lancé la Suissesse en ajoutant sans équivoque : «Ce n'est pas moi qui ai commencé, c’est ton équipe qui parle. Je suis trop vieille pour ce petit jeu psychologique, ok ?»

Malgré l’agacement de la championne olympique de 2021, la fin de la rencontre s’est déroulée dans le calme, comme l’ont rapporté plusieurs médias.

Le plus drôle dans ce clash ? Belinda Bencic utilise l'expression "Je suis trop vieille pour ce petit jeu psychologique." Elle a 28 ans.😅



La Suissesse se plaint à l'arbitre que l'équipe de Coco Gauff l'encourage au moment où elle est prête à servir.pic.twitter.com/BAy0bJtKaz — Tennis Legend (@TennisLegende) September 30, 2025

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Archive sur Belinda Bencic