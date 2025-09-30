Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Échange tendu à Pékin Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»

Luca Betschart

30.9.2025

Belinda Bencic s’est inclinée contre Coco Gauff mardi en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin après une lutte acharnée. Au milieu du deuxième set, le ton est notamment monté entre les deux joueuses.

Belinda Bencic a laissé éclater sa frustration en huitièmes de finale à Pékin.
Belinda Bencic a laissé éclater sa frustration en huitièmes de finale à Pékin.
Image : KEYSTONE

Luca Betschart

30.09.2025, 17:50

30.09.2025, 17:59

Belinda Bencic a frôlé l’exploit au tournoi de Pékin. En huitièmes de finale contre Coco Gauff (WTA 3), la St-Galloise a brillamment joué, menant un set à rien et passant à trois points de la victoire. Mais cela n’a pas suffi pour avoir le dernier mot.

Pékin. Défaite frustrante pour Belinda Bencic face à la numéro 3 mondiale

PékinDéfaite frustrante pour Belinda Bencic face à la numéro 3 mondiale

Après deux heures et demie de jeu, la joueuse de 28 ans a dû s'avouer vaincue (6-4 6-7 2-6), avant qu'une poignée de main relativement froide n'ait lieu au filet. La raison est un échange verbal houleux entre les deux joueuses au milieu du deuxième set.

Bencic s'énerve contre l'équipe de Gauff

Bencic a ainsi été agacée par les encouragements incessants de l'équipe de Gauff. La Suissesse a reproché au clan de l’Américaine de faire du bruit au moment où elle se préparait à servir. «Chaque fois que je vais sur la ligne, ils commencent à l’encourager. C'est un problème», a-t-elle déclaré après un échange.

Lors du changement de côté qui a suivi, Bencic a cherché à discuter avec l'arbitre de chaise en lui faisant clairement part de son mécontentement : «Quand le point est fini, pas de souci. Mais quand je vais servir, pas besoin de l’encourager». Des reproches que son adversaire a eus de la peine à comprendre.

Coco Gauff. «Ça n'a pas de sens de tirer comme ça sur son corps»

Coco Gauff«Ça n'a pas de sens de tirer comme ça sur son corps»

Lorsque Gauff a tenté d’intervenir, Bencic s’est alors emportée. «Personne ne te parle ! C'est l'arbitre qui me parle, ok ?», a lancé la Suissesse en ajoutant sans équivoque : «Ce n'est pas moi qui ai commencé, c’est ton équipe qui parle. Je suis trop vieille pour ce petit jeu psychologique, ok ?»

Malgré l’agacement de la championne olympique de 2021, la fin de la rencontre s’est déroulée dans le calme, comme l’ont rapporté plusieurs médias.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Archive sur Belinda Bencic

Buzzlinda Bencic : la Suisse sur le toit du monde !

Buzzlinda Bencic : la Suisse sur le toit du monde !

La Suisse a remporté dimanche pour la première fois de son histoire la Billie Jean King Cup. Un sacre que Belinda Bencic et ses coéquipières ont fêté comme il se doit, avec en prime les félicitations du Maître en personne : Roger Federer !

14.11.2022

Les plus lus

Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Trump tape fort sur la Pharma : comment la Suisse encaisse le coup?
Liverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade
Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»
Les Etats-Unis sont à moins de 12 heures de la paralysie budgétaire