Pékin Bencic s’offre un duel de prestige face à Gauff

ATS

28.9.2025 - 13:36

Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la no 3 mondiale américaine Coco Gauff.

Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, a enchaîné à Pékin (archives).
Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, a enchaîné à Pékin (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:36

28.09.2025, 13:40

Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.

Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.

Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.

Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic – en mars à Indian Wells.

