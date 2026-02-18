  1. Clients Privés
Dubai Bencic prend la porte face à une Svitolina en jambes

ATS

18.2.2026 - 15:22

Belinda Bencic (WTA 13) a été sortie en 8e de finale du WTA 1000 de Dubai. La St-Galloise s'est inclinée 4-6 6-1 6-3 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9) mercredi.

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:22

18.02.2026, 15:28

Au repos la veille à la suite du forfait de Sara Bejlek avant leur 2e tour, Belinda Bencic a pourtant entamé de la meilleure des manières son sixième duel avec Elina Svitolina. Mais cette dernière a su élever son niveau de jeu dès l'entame de la seconde manche pour décrocher un quatrième succès face à la championne olympique 2021.

Dubai. Belinda Bencic passe en 8es de finale sans jouer

DubaiBelinda Bencic passe en 8es de finale sans jouer

En pleine forme depuis le début de la saison avec un sacre à Auckland et une demi-finale à l'Open d'Australie, Elina Svitolina a même survolé les débats pour remporter neuf des dix jeux suivants et mener 3-0 service à suivre dans le troisième set. Belinda Bencic s'est accrochée, mais a plié en concédant une septième fois son service dans le dernier jeu du match.

