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Charleston Toujours pas de demie : Bencic passe un mauvais quart d’heure

ATS

3.4.2026 - 22:01

Belinda Bencic (WTA 12) devra patienter avant de disputer sa première demi-finale de l'année sur le circuit.

Keystone-SDA

03.04.2026, 22:01

03.04.2026, 23:07

La St-Galloise s'est inclinée en quart de finale du WTA 500 Charleston, comme à Miami il y a moins de deux semaines.

Tête de série no 3 du tableau sur la terre battue américaine, Belinda Bencic a été battue 4-6 6-3 6-2 en 2h23 par la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (WTA 18) vendredi en Caroline du Sud. Elle est désormais menée 4-2 dans son face-à-face avec l'Américaine.

Charleston. Victoire nette et Bencic continue son parcours en quarts

CharlestonVictoire nette et Bencic continue son parcours en quarts

La championne olympique 2021, qui avait cueilli le titre en 2022 et atteint la finale en 2023 à Charleston, a pourtant bien entamé ce quart de finale. Elle a ainsi empoché le premier set en s'emparant une deuxième fois du service de Madison Keys dans le dernier jeu.

Charleston. Belinda Bencic se hisse dans la douleur en 8es de finale

CharlestonBelinda Bencic se hisse dans la douleur en 8es de finale

Mais Belinda Bencic a été largement dominée par la suite, son adversaire se montrant bien plus solide sur son engagement. Elle n'a converti qu'une seule des six balles de break qu'elle s'est procurées dans les deux dernières manches, pour revenir à 4-1 dans le dernier set. Mais il n'y a pas eu de folle «remontada».

La St-Galloise, qui aurait réintégré le top 10 du classement mondial en cas de victoire vendredi, va désormais mettre le cap sur Bienne. Elle sera en effet la leader de l'équipe de Suisse qui accueillera la République tchèque samedi et dimanche prochains en qualification de la Billie Jean King Cup.

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