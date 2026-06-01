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Roland-Garros Trois balles de set sauvées: Berrettini renverse Cerundolo

ATS

1.6.2026 - 20:10

Matteo Berrettini (ATP 105) s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Italien a éliminé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e) en trois sets 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (8/6).

Matteo Berrettini qui célèbre sa victoire face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo.
Matteo Berrettini qui célèbre sa victoire face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

01.06.2026, 20:10

Finaliste de Wimbledon en 2021, l'Italien de 30 ans n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années et fait partie des deux seuls ex-finalistes en Grand Chelem encore en lice dans le tableau masculin à Paris, avec l'Allemand Alexander Zverev (finaliste à l'US Open 2020, à Roland-Garros 2024 et à l'Open d'Australie 2025).

Il affrontera au prochain tour son compatriote Matteo Arnaldi (104e) ou l'Américain Francis Tiafoe (22e). Dominant dans le premier set, Berrettini a ensuite résisté à la montée en puissance de l'Argentin, tombeur du no 1 mondial Jannik Sinner au 2e tour. Il s'est sublimé au tie-break dans les deux manches suivantes, un premier à sens unique et un second où il était en bien mauvaise posture.

Monte-Carlo. 6-0, 6-0 : humilié par Berrettini, Medvedev pète un plomb

Monte-Carlo6-0, 6-0 : humilié par Berrettini, Medvedev pète un plomb

Cerundolo menait 6-3 dans le jeu décisif mais Berrettini a effacé ces trois balles de set puis remporté les deux points suivants, porté par le public du court Suzanne-Lenglen.

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