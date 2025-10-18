  1. Clients Privés
Qualifs des Swiss Indoors Un exploit et un crève-coeur pour les tennismen suisses à Bâle

ATS

18.10.2025 - 17:24

Remy Bertola (ATP 259) est à un succès d'une place dans le tableau final des Swiss Indoors de Bâle. Les deux autres Suisses en lice dans les qualifications, Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309), ont en revanche chuté d'entrée.

La joie de Remy Bertola, qui jouera le 2e tour des qualifications à Bâle
La joie de Remy Bertola, qui jouera le 2e tour des qualifications à Bâle
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 17:24

18.10.2025, 18:45

Battu au 2e et dernier tour des qualifications du Geneva Open 2025 et des Swiss Indoors 2023, Remy Bertola bénéficiera donc d'une troisième opportunité de s'offrir un premier match sur l'ATP Tour. Le Tessinois de 27 ans affrontera le Français Quentin Halys (ATP 77) au 2e tour des qualifications dimanche.

Swiss Indoors. Stan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

Swiss IndoorsStan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

Bertola (27 ans) a signé une performance de choix samedi dans la Halle St-Jacques. Il a eu besoin d'à peine plus d'une heure pour vaincre la tête de série no 1 du tableau, le gaucher français Adrian Mannarino (ATP 59), écrasé 6-1 6-2. Auteur de 9 aces, il a écarté les deux balles de break auxquelles il a fait face.

Six balles de match manquées pour Brunold

Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler et Mika Brunold ont en revanche été battus dès le 1er tour dans ces qualifications. Ils ont été respectivement battus par le Français Valentin Royer (7-6 6-1), 70e du classement ATP, et par le géant américain Reilly Opelka (6-7 7-6 7-5), 62e joueur mondial.

La déception est surtout grande pour Mika Brunold (21 ans), qui a dû s'avouer vaincu après une lutte de 3h00. Le natif de Winterthour a en effet manqué six balles de match dans un deuxième tie-break perdu sur le score de 11/9, dont deux sur son propre service, après avoir mené 6/2...

Terribles images en tennis. Une des têtes d'affiche des Swiss Indoors se blesse gravement

Terribles images en tennisUne des têtes d’affiche des Swiss Indoors se blesse gravement

