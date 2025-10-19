  1. Clients Privés
Swiss Indoors Bertola qualifié, trois Suisses au rendez-vous à Bâle

ATS

19.10.2025 - 14:50

Un troisième Suisse figure dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle. Remy Bertola (ATP 259) a rejoint Stan Wawrinka et Henry Bernet en passant l’écueil des qualifications.

Remy Bertola s'est qualifié pour le tableau principal des Swiss Indoors ce dimanche.
Remy Bertola s'est qualifié pour le tableau principal des Swiss Indoors ce dimanche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.10.2025, 14:50

Le Tessinois a décroché son ticket en battant le Français Quentin Halys (ATP 77) 6-4 6-4 au 2e et dernier tour des qualifications dimanche à Bâle. Il avait dominé un autre Tricolore, la tête de série no 1 du tableau Adrian Mannarino (ATP 59), samedi au 1er tour (6-1 6-2).

Remy Bertola disputera ainsi, à 27 ans, son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Il avait échoué jusqu’ici deux fois au 2e et dernier tour des qualifications sur le circuit principal, à Bâle en 2023 et au printemps dernier à Genève.

Stan Wawrinka (ATP 137) et Henry Bernet (ATP 479), qui affronteront respectivement Miomir Kecmanovic (ATP 49) et Jakub Mensik (ATP 19) au 1er tour, sont présents grâce à une invitation. Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309) ont quant à eux échoué au 1er tour des qualifications samedi.

