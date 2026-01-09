  1. Clients Privés
Tennis Alcaraz et Sinner pourraient un jour s'associer en double

ATS

9.1.2026 - 11:33

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont prêts à s'associer un jour pour disputer un match de double. L'Italien a promis d'en rediscuter «cette année ou l'année prochaine» avec son rival espagnol.

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont présents à Séoul pour une exhibition.
Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont présents à Séoul pour une exhibition.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 11:33

Réunis à Séoul à la veille d'une exhibition qui les opposera l'un à l'autre, les deux cadors du circuit masculin ont donné ensemble leur première conférence de presse de la saison. Interrogés sur la possibilité de les voir un jour former une paire de double, les vainqueurs des huit derniers tournois du Grand Chelem en simple n'ont pas fermé la porte.

«Je pense que ce serait marrant de partager le court d'une manière différente, en jouant du même côté au moins pour une fois», a jugé Sinner (ATP 2), qui tentera fin janvier de conquérir un troisième titre d'affilée à l'Open d'Australie. «Bien entendu, le calendrier» est dense «et nous sommes tellement focalisés sur le simple que c'est très difficile» de trouver du temps pour disputer un tel match de double, a-t-il poursuivi.

Tennis. Les vainqueurs de l'Open d'Australie décrocheront un véritable jackpot !

TennisLes vainqueurs de l'Open d'Australie décrocheront un véritable jackpot !

«Quand tu vas loin dans un tournoi en simple et qu'après tu dois jouer en double, tu ne peux pas récupérer correctement», a jugé l'Italien. «Mais si c'est pour un seul tournoi, ce serait formidable. On va en parler peut-être cette année, si on le sent bien à un moment donné, ou l'année prochaine», a glissé Sinner.

L'idée de jouer en double avec son grand rival a traversé «une ou deux fois» l'esprit d'Alcaraz (ATP 1), a affirmé l'Espagnol. «Cela serait marrant de la concrétiser au moins une fois», a-t-il poursuivi, pressentant qu'il jouerait alors côté coup droit et que Sinner se chargerait du côté revers.

Coup de tonnerre en tennis. «Merci d’avoir transformé mes rêves en réalité» - Alcaraz se sépare de son entraîneur

Coup de tonnerre en tennis«Merci d’avoir transformé mes rêves en réalité» - Alcaraz se sépare de son entraîneur

