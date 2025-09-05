Björn Borg est atteint d'un cancer. Après avoir subi une opération l'année dernière, l'ancienne icône du tennis va mieux.

Bjorn Borg (ici lors de la Laver Cup en 2024) a dû lutter contre un cancer de la prostate. IMAGO/Ostseephoto

Keystone-SDA ATS

Dans son livre «Heartbeats» qui paraîtra prochainement, il dit avoir été diagnostiqué avec un cancer de la prostate «extrêmement agressif». Le Suédois de 69 ans a déclaré à l'agence de presse AP qu'il allait mieux depuis son opération l'année dernière. Ses derniers examens en août n'ont rien révélé d'anormal.

«Pour l'instant, je n'ai rien. Mais je dois passer des examens tous les six mois. Tout ce processus n'est pas agréable», a déclaré l'ancien joueur de classe mondiale. Il a subi des examens pour le cancer de la prostate «pendant de très nombreuses années». «Le problème, c'est qu'on ne ressent rien. On se sent bien, et puis ça arrive, tout simplement.» En septembre 2023, les médecins avaient découvert des anomalies lors d'un examen.

«Je vais le vaincre, je n'abandonnerai pas»

Borg écrit dans son livre à propos de son cancer: «J'ai maintenant un nouvel adversaire: le cancer, un adversaire que je ne peux pas contrôler. Mais je vais le vaincre. Je n'abandonnerai pas. Je me bats comme si chaque jour était une finale à Wimbledon. Et ça se passe généralement plutôt bien, non?»

Borg a remporté onze titres du Grand Chelem en simple, dont cinq consécutifs à Wimbledon (de 1976 à 1980) et six à Roland-Garros. Au total, ce spécialiste de la terre battue a occupé la première place du classement mondial pendant 109 semaines. Borg a mis fin à sa carrière à l'âge de 26 ans seulement.