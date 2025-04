Le Français Ugo Humbert, éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo mardi par l'Australie Alexei Popyrin, a confié avoir souffert pendant la partie de sa main droite, bandée en raison d'une fracture de l'auriculaire contractée samedi.

Une blessure à la main pour le moins improbable pour Ugo Humbert (archive). IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je me suis cassé le cinquième métacarpe (ndlr : un os de l'auriculaire). Je suis tombé et je me suis cogné la main contre une table de chevet. J'ai entendu un ‘crack’ et je me suis cassé l'os. C'était juste avant le match contre Gaël (ndlr : Monfils, samedi à l'UTS à Nîmes). J'étais pressé et j'ai glissé» en sortant de la douche, a confié le 20e joueur mondial après sa défaite 3-6, 7-6 (7/2), 6-4 mardi.

Face au 27e joueur mondial, le gaucher a été handicapé, notamment en revers, qu'il frappe à deux mains. «J'avais très mal», a-t-il raconté en conférence de presse, se disant malgré tout «fier d'être venu» sur le court.

«Je pense que ça aurait été pire pour moi de ne pas me présenter sur le court aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir pu y aller et de voir jusqu'où je peux aller. Je me suis vraiment battu», a ajouté le no 2 français, précisant que sa blessure ne s'était pas aggravée pendant le match.

«Je ne peux pas rester assis à boire de l'Actimel»

«Heureusement que c'est de la terre battue, sinon je ne pourrais pas jouer du tout. Avec la terre battue, j'ai un peu plus de temps pour tourner autour de mon revers. J'ai dû retourner de loin. J'ai dû changer mon jeu», a raconté Humbert, qui a malgré tout livré bataille pendant près de trois heures.

Si le Mosellan ne compte pas se mettre au repos et a annoncé sa participation à l'ATP 500 de Munich la semaine prochaine, il va devoir jouer avec son imposante attelle à la main droite pendant «trois à quatre semaines». «Moi je ne peux pas rester assis à boire de l'Actimel et à ne rien faire (sourire). Ça me rend fou de ne pas pouvoir aller jouer. Je veux essayer, même si je perds», a-t-il ajouté.