  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Aryna Sabalenka assurent

ATS

18.1.2026 - 13:30

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a livré un match sérieux à défaut d'être parfait pour se hisser dimanche au 2e tour de l'Open d'Australie. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Keystone-SDA

18.01.2026, 13:30

18.01.2026, 15:26

Pour son premier match officiel depuis sa séparation mi-décembre avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, l'Espagnol de 22 ans s'est imposé 6-3 7-6 (7/2) 6-2 contre l'Australien Adam Walton (ATP 81).

Désormais entraîné par le seul Samuel Lopez, qui avait intégré son équipe fin 2024, Alcaraz a bien entamé la partie, réalisant le break à 4-3 dans la première manche avant de conclure le set sur son service.

Coup de tonnerre en tennis. «Merci d’avoir transformé mes rêves en réalité» - Alcaraz se sépare de son entraîneur

Coup de tonnerre en tennis«Merci d’avoir transformé mes rêves en réalité» - Alcaraz se sépare de son entraîneur

Mais Walton a répliqué en début de deuxième manche, se détachant à 3-1 avant que le patron du circuit ATP ne recolle pour pousser l'Australien au tie-break, aisément remporté 7/2 par l'Espagnol.

Wawrinka en lice lundi

Dans le troisième set, Alcaraz a breaké sur un jeu blanc à 3-2 pour s'envoler vers la victoire, acquise après un peu plus de deux heures de match. Le prochain adversaire du no 1 mondial sera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a disposé dimanche en quatre sets de l'Américain Zachary Svajda (ATP 143), issu des qualifications.

Le duel Alcaraz-Walton était le dernier match de la première journée sur le Central, avant l'entrée en lice prévue lundi du décuple vainqueur de l'Open d'Australie Novak Djokovic (ATP 4).

Lauréat de l'édition 2014, Stan Wawrinka (ATP 139), invité par les organisateurs à l'entame de sa dernière saison professionnelle, jouera aussi lundi face au Serbe Laslo Djere (ATP 92).

Zverev lâche un set

Le no 3 mondial Alexander Zverev a quant à lui mis un set pour entrer dans son tournoi, avant de remporter son duel face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2. Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

«Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif», a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu «jouer plus mal» qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un «très bon niveau».

A partir du deuxième set, «j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif», a-t-il analysé. «Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi !», a-t-il ajouté entre humour et irritation.

Sabalenka gênée par Federer

Chez les dames, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a réussi, mais sans faire d'étincelles, son entrée en lice en écartant logiquement la Française Sarah Rakotomanga (WTA 118) 6-4 6-1 dimanche au premier tour.

«Je n'ai pas très bien débuté et elle, au contraire, elle a tout de suite très bien joué. C'était un match piège pour moi en ce début de tournoi alors je suis contente de l'avoir bouclé en deux sets secs», a commenté la Bélarusse de 27 ans, grande favorite pour décrocher un troisième trophée à Melbourne.

Open d'Australie. Hommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !

Open d'AustralieHommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !

Dimanche, la leader incontestée en ce moment du circuit féminin a mis un peu de temps pour entrer dans son match, elle qui avait pourtant survolé le tournoi de préparation de Brisbane, avant de dérouler et de s'imposer en 1h16.

Son explication ? La présence en tribunes des champions Rod Laver et Roger Federer, assis côte à côte. «J'étais sous pression parce que je voulais que vous me voyiez bien jouer. Alors j'étais nerveuse. Mais j'espère que vous vous êtes quand même un peu amusés», a-t-elle lancé à l'intention des deux légendes du tennis.

Williams est «passée tout près»

Dans la John Cain Arena, l'ex-patronne du circuit Venus Williams a livré un combat de plus de deux heures contre la Serbe Olga Danilovic (WTA 69) mais a fini par s'incliner 6-7 (5/7) 6-3 6-4. Vingt-huit ans après sa première apparition dans le tableau final à Melbourne, la septuple lauréate du Grand Chelem a mené 4-0 dans le set décisif, avant de s'effondrer et de perdre les six derniers jeux du match.

«C'est génial d'avoir joué aussi bien, d'être passée tout près» de la victoire", a savouré la double finaliste à Melbourne (2003 et 2017), bénéficiaire d'une invitation des organisateurs pour intégrer directement le tableau final en dépit de son classement actuel (WTA 578).

La journée de lundi sera marquée par l'entrée en lice du décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (ATP 4) et de la no 2 mondiale Iga Swiatek, qui chasse comme Alcaraz le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès.

Open d’Australie. «Vaincre la nature» ? L’impossible défi de Novak Djokovic

Open d’Australie«Vaincre la nature» ? L’impossible défi de Novak Djokovic

Sur le même thème

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen
Un appartement s'effondre sur celui du dessous
Le pouvoir envisage de rétablir internet
Travail au noir : une condamnation qui interroge l’exploitation du «Constellation»
Loïc Meillard frustré, remontée «incroyable» de Matthias Iten