ATP Finals Invaincu en groupe et numéro 1 mondial : Alcaraz en mode razzia

ATS

13.11.2025 - 22:18

L'Espagnol Carlos Alcaraz est assuré de terminer l'année à la première place du classement ATP. Ceci après sa victoire face à l'Italien Lorenzo Musetti 6-4 6-1 lors du Masters ATP jeudi à Turin.

Keystone-SDA

13.11.2025, 22:18

13.11.2025, 22:44

Alcaraz, 22 ans, finira pour la deuxième fois de sa carrière, après 2022, la saison sur le trône de no 1 mondial. Il a remporté cette année huit titres, dont Roland-Garros et l'US Open, pour porter son palmarès à 24 titres, dont six en Grand Chelem.

ATP Finals. Alex De Minaur reprend espoir et qualifie Carlos Alcaraz

ATP FinalsAlex De Minaur reprend espoir et qualifie Carlos Alcaraz

L'Espagnol a coiffé sur le poteau son grand rival italien Jannik Sinner, le seul à pouvoir soutenir la comparaison avec lui cette saison, qu'il a délogé de la première place mondiale en septembre après 65 semaines de règne, avant un bref retour d'une semaine à la première place mondiale de l'Italien début novembre.

Les deux joueurs sont actuellement séparés par 1050 points au classement ATP (11'050 pour Alcaraz, 10'000 pour Sinner).

Alcaraz-Sinner

Avec trois victoires en autant de matches de la phase de poules, soit 600 points, l'Espagnol a porté son total provisoire à 11'650 points. Même s'il devait réaliser un sans-faute et remporter le titre comme en 2024, Sinner empocherait 1500 points, ce qui porterait son total à 11'500 points, inférieur à celui d'Alcaraz.

Classement ATP. Carlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l’épilogue

Classement ATPCarlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l’épilogue

En terminant à la première place du groupe Jimmy Connors, Alcaraz affrontera en demi-finales samedi le deuxième du groupe Björn Borg, actuellement l'Allemand Alexander Zverev (3e mondial).

L'année 2025 a été marquée par le duel entre Alcaraz et Sinner qui se sont partagés les quatre titres du Grand Chelem et qui ont surclassé la concurrence.

Zverev loin derrière

Zverev, troisième mondial, a deux fois moins de points (4960 pts) au classement ATP que chacun d'eux.

ATP Finals. Carlos Alcaraz renversant mais pas qualifié, la faute à Lorenzo Musetti

ATP FinalsCarlos Alcaraz renversant mais pas qualifié, la faute à Lorenzo Musetti

L'Espagnol affiche avant sa demi-finale un impressionnant bilan de 70 victoires, pour huit défaites, et s'est imposé sur toutes les surfaces du circuit ATP.

