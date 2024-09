Carlos Alcaraz a déclaré samedi à Pékin qu'il éprouvait «de la peine» pour Jannik Sinner. L’Espagnol reconnaît toutefois que l'affaire de dopage impliquant le no 1 mondial «n'est pas vraiment bonne» pour le tennis.

Carlos Alcaraz a déclaré qu'il éprouvait «de la peine» pour Jannik Sinner. IMAGO/USA TODAY Network

AFP Nicolas Larchevêque

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé samedi avoir fait appel dans le dossier de Sinner, blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) après avoir été contrôlé positif à deux reprises en mars au clostebol, une substance interdite. L'AMA demande «une suspension d'un à deux ans» du joueur italien.

«C'est difficile pour lui. Je sais que tout le monde en parle, les médias en parlent (...) Je ne sais pas comment c'est possible, mais je comprends sa position. J'ai de la peine pour lui», a affirmé l'Espagnol, no 3 mondial, après sa victoire sur le Néerlandais Tallon Griekspoor 6-1, 6-2 en 8e de finale du tournoi de Pékin.

«J'espère que ce problème sera bientôt réglé»

«Le jeu et le niveau auquel il joue avec tout ce qu'il a traversé en ce moment, c'est fou. J'espère que ce problème sera bientôt réglé et qu'il pourra se concentrer sur ce qu'il aime, c'est-à-dire jouer au tennis et essayer de continuer à progresser», a ajouté le vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem à propos de son rival italien, également qualifié pour les quarts à Pékin.

L'Espagnol estime toutefois que cette affaire «n'est pas vraiment bonne pour le tennis. Ce n'est pas un bon signal pour le tennis en général». Sinner avait réagi samedi à l'appel de l'AMA en se disant «très déçu et aussi surpris». Son explication à l'Itia était qu'il avait été contaminé accidentellement par un spray utilisé par un membre de son équipe.