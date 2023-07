Quadruple tenant du titre, Novak Djokovic n'aura pas réussi la passe de cinq à Wimbledon comme Björn Borg et Roger Federer. Le Serbe a été stoppé par Carlos Alcaraz.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99 — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

Le no 1 mondial a enlevé cette finale de rêve en cinq sets, 1-6 7-6 (8/6) 6-1 3-6 6-4, et en 4h42'' pour cueillir un deuxième titre du Grand Chelem dans une carrière qui s'annonce extraordinaire. Le tournant de cette finale dont le niveau fut inégal en raison d'un vent qui a compliqué la tâche des deux joueurs, est intervenu dans le jeu décisif du deuxième set.

Novak Djokovic, qui avait remporté les quinze derniers tie-breaks qu'il avait disputés en Grand Chelem, le perdait 8/6 après avoir pourtant bénéficié d'une balle de deux sets à rien à 6/5. Alors qu'il s'apprêtait à prendre sans aucun doute une option décisive sur la victoire, il devait commettre deux erreurs directes en revers qui lui furent, au final, fatales.

Novak Djokovic perd gros

Novak Djokovic a perdu gros en ce 16 juillet. Il rate la passe de cinq, il n'a pas égalé le record des huit victoires de Roger Federer et, enfin, il a laissé passer sans doute sa dernière chance de réaliser le Grand Chelem. Titré à Melbourne et à Paris, il entendait le jouer dans deux mois à New York. Et avec l'avènement de Carlos Alcaraz qui n'a que 20 ans, on se dit que cette fenêtre de tir en 2023 était sans doute sa dernière.

Titré il y a trois semaines au Queen's. Carlos Alcaraz s'affirme comme le digne héritier de Rafael Nadal. Mais contrairement au Majorquin, il devra encore patienter avant de gagner à Roland-Garros. Qu'il remporte ses deux premiers titres du Grand Chelem à Flushing Meadows et à Wimbledon dépasse l'entendement.

ui aurait cru le joueur de Murcie capable de dompter Novak Djokovic sur le Centre Court où il n'avait plus connu la défaite depuis 10 ans? Et encore plus après la perte du premier set si l'on sait que le Serbe ne s'était sur ce gazon de Wimbledon, incliné qu'une seule fois en 80 matches après avoir mené une manche à rien? Le protégé de Juan-Carlos Ferrero a vraiment renversé une montagne sous le regard presque incrédule de son souverain Felipe VI. Son grand mérite fut d'élever tout de suite le curseur à l'entame du deuxième set.

Un jeu de 26 minutes

Terrassé par les crampes cinq semaines plus tôt à Roland-Garros lors de son premier affrontement de l'année contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a cette fois parfaitement tenu la distance. Sur les derniers jeux, il est apparu le plus tranchant face à un adversaire plus âgé de 15 ans, 11 mois et 14 jours. L'autre tournant du match après le tie-break du deuxième set fut le cinquième jeu du troisième set. Riche de 32 points et long de 26 minutes, il a permis à Carlos Alcaraz de signer le double break dans la manche. On avait le sentiment que celui qui le remportait devait gagner la rencontre.

Même si Novak Djokovic est revenu à deux manches partout, cette impression fut la bonne. Le plus fort était bien Carlos Alcaraz qui devait réussir le break décisif au troisième jeu de la dernière manche sur un passing de revers le long de la ligne imparable pour Novak Djokovic monté à l'abordage de manière bien trop téméraire. Un Novak Djokovic qui devait fracasser sa raquette de rage. Il a compris à cet instant qu'il n'était plus le maître des lieux. La relève de la garde a sonné dans le temple du tennis.

ats