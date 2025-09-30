  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Carlos Alcaraz forfait pour le tournoi de Shanghai

ATS

30.9.2025 - 15:58

L'Espagnol Carlos Alcaraz, tout juste vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo, a annoncé mardi son forfait pour le Masters 1000 de Shanghai qui débute mercredi, en raison de «problèmes physiques».

Carlos Alcaraz, tout juste vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo, a annoncé mardi son forfait pour le Masters 1000 de Shanghai.
Carlos Alcaraz, tout juste vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo, a annoncé mardi son forfait pour le Masters 1000 de Shanghai.
ats

Keystone-SDA

30.09.2025, 15:58

«Je souffre de problèmes physiques et après en avoir discuté avec mon équipe, nous pensons que la meilleure décision est de me reposer pour guérir», a expliqué sur son compte Instagram le numéro 1 mondial, qui s'était blessé à la cheville gauche au premier tour du tournoi japonais.

L'Espagnol de 22 ans a disputé sa dixième finale de l'année à Tokyo et y a remporté son 8e titre de la saison.

Tokyo. Sans trembler, Alcaraz remet les pendules à l'heure en finale

TokyoSans trembler, Alcaraz remet les pendules à l'heure en finale

Les plus lus

Les actionnaires réclament le départ d'UBS, lâche Ermotti
«Ça rassure les gens de se dire: 'elles sont jolies mais elles sont connes'»
L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel
Trump juge que ce serait «une insulte» contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix
Des centaines de personnes rendent un dernier hommage à Claudia Cardinale
N'envoie jamais ces images sur WhatsApp