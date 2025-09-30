L'Espagnol Carlos Alcaraz, tout juste vainqueur du tournoi ATP 500 de Tokyo, a annoncé mardi son forfait pour le Masters 1000 de Shanghai qui débute mercredi, en raison de «problèmes physiques».
«Je souffre de problèmes physiques et après en avoir discuté avec mon équipe, nous pensons que la meilleure décision est de me reposer pour guérir», a expliqué sur son compte Instagram le numéro 1 mondial, qui s'était blessé à la cheville gauche au premier tour du tournoi japonais.
L'Espagnol de 22 ans a disputé sa dixième finale de l'année à Tokyo et y a remporté son 8e titre de la saison.