Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié jeudi pour le deuxième tour de l'ATP 500 de Tokyo malgré une blessure à la cheville gauche contractée en début de match contre Sebastian Baez (41e).

Agence France-Presse Gregoire Galley

Vainqueur 6-4, 6-2 contre l'Argentin, Alcaraz jouera au deuxième tour contre le Chilien Alejandro Tabilo (72e) ou le Belge Zizou Bergs (45e). Contre Baez, le Murcien de 22 ans s'est fait mal à la cheville gauche dans le cinquième jeu du match, en démarrant une course vers l'avant.

Alcaraz a boitillé quelques mètres avant de se coucher sur le court, grimaçant de douleur. Après un temps mort médical durant lequel il s'est fait bander la cheville gauche, le N.1 mondial est revenu sur le court et a pris le service de son adversaire à quatre jeux partout (5-4).

Le jeu a alors une nouvelle fois été interrompu par la pluie, qui a décidé les organisateurs du tournoi à fermer le toit du Central. A son retour sur le court, Alcaraz a conclu la première manche sans difficulté et survolé le reste de la partie.

Il dispute à Tokyo son premier tournoi officiel depuis son sixième sacre en Grand Chelem, début septembre à l'US Open. Alcaraz a entre-temps participé à un tournoi non officiel à San Francisco, la Laver Cup, où il faisait partie de l'équipe européenne défaite par l'équipe «Monde».

Il doit participer à partir du 1er octobre au Masters 1000 de Shanghai, avant le Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) et les Finales ATP (9-16 décembre).