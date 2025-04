Treize mois qu'il attendait ça : le no 3 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié samedi à Monte-Carlo pour sa première finale en Masters 1000 depuis son sacre à Indian Wells en mars 2024, dans un tournoi jusqu'alors maudit pour lui. L’Espagnol affrontera l'Italien Lorenzo Musetti dimanche.

The moment @carlosalcaraz defeated Fokina 7-6 6-4 to secure his maiden #RolexMonteCarloMasters final 👏 pic.twitter.com/d1BZt5oOmB — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Élimination dès son entrée en lice en 2022, forfaits en 2023 et en 2024 : avant cette édition, la terre battue monégasque n'avait pas laissé un souvenir impérissable au quintuple lauréat de Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre Grand Chelem.

Vainqueur 7-6 (7/2), 6-4 de son compatriote espagnol Alejandro Davidovich Fokina (42e), Alcaraz s'apprête pourtant à disputer à 21 ans sa première finale à Monte-Carlo contre l'Italien Lorenzo Musetti (16e), victorieux en trois sets (1-6 6-4 7-6) de l'Australien Alex De Minaur (10e) dans l’autre demi-finale.

FORZAAA Lorenzo 👏🇮🇹@Lorenzo1Musetti fights back and defeats De Minaur 1-6 6-4 7-6 to reach his FIRST Masters 1000 final! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/vQHSFvJJZo — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2025

Le quadruple lauréat de tournois de Grand Chelem avait confié avant le tournoi que la pression liée à l'absence du no 1 Jannik Sinner, suspendu depuis mi-février et jusqu'au 4 mai après un contrôle positif à un anabolisant, l'avait «un peu tué».

Sacré à l'ATP 500 de Rotterdam juste avant l'annonce de la suspension de l'Italien, Alcaraz n'a depuis plus glané un seul titre et s'est lui-même jugé «trop loin» de Sinner pour espérer lui subtiliser la place de no 1 mondial d'ici à son retour.

Éjecté en demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells dont il était double tenant du titre, sorti sans gloire dès son entrée en lice au Masters 1000 de Miami qu'il avait remporté en 2022, le Murcien est un des seuls cadors à avoir pour l'instant tenu son rang à Monte-Carlo.

Le no 2 mondial Alexander Zverev et l'ex-no 1 Novak Djokovic (actuel 5e) ont disparu dès leur arrivée, tandis que le tenant du titre et triple lauréat du tournoi Stefanos Tsitsipas s'est fait éliminer en quarts.

Pour chasser définitivement les doutes et faire le plein de confiance avant le Masters 1000 de Madrid (23 avril-4 mai) qu'il a déjà gagné en 2022 et 2023, Alcaraz devra toutefois l'emporter dimanche.

«Prêt à me battre»

Face à Musetti (23 ans), qui disputera sa première finale en Masters 1000, le jeune Espagnol montera sur le court avec un bilan favorable : 3 victoires à 1 contre l’Italien. Contre Davidovich Fokina, un ami de longue date, Alcaraz a livré un match à l'image de son tournoi, alternant coups de génie et trous d'air.

Dès le premier jeu, le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a sauvé trois balles de break avant de prendre le service de son adversaire pour mener 2-0 puis 3-0. Alors qu'Alcaraz servait pour le set à 5-3, Davidovich Fokina a trouvé les ressources pour le débreaker et le forcer au jeu décisif. Quelques cadeaux du finaliste de l'édition 2022 du tournoi et une panoplie d'amorties et de services gagnants ont permis à «Carlitos» de s'adjuger aisément le tie-break 7/2.

Alcaraz s'est ensuite heurté à une résistance héroïque de Davidovich Fokina (25 ans), qui a sauvé 13 des 14 balles de break qu'il a concédées à son cadet dans le deuxième set. Alcaraz a finalement conclu sur son service, à sa sixième balle de match. «Je savais combien Davidovich Fokina jouait bien» à Monte-Carlo, «je devais être prêt à me battre», a commenté le vainqueur.

«Ca fait longtemps que je n'ai plus eu l'occasion de gagner un titre sur terre battue (Roland-Garros en juin 2024, NDLR), je suis impatient de retenter ma chance ici», a ajouté Alcaraz, battu en finale du tournoi olympique par Novak Djokovic en août. Depuis la création des Masters 1000 en 1990, il sera le 22e finaliste espagnol en 35 éditions du tournoi de Monte-Carlo.

Musetti en manque de fraîcheur ? Lorenzo Musetti sort de deux matches éprouvants contre le tenant du titre Stefanos Tsitsipas et samedi contre Alex de Minaur (ATP 10). A deux points de la défaite face à l’Australien à 6-5 30-30 sur son service dans la dernière manche, l’Italien a su trouver le relâchement nécessaire dans le jeu décisif.

Porté par le public, il s’est finalement imposé 1-6 6-4 7-6 (7/4) après 2h39’ de match. La question désormais est de savoir s’il a encore d’essence dans le réservoir pour sa première finale en Masters 1000 face à un Alcaraz contre lequel il reste sur trois défaites. Montre plus