Il y a désormais eux et les autres ! Carlos Alcaraz et Novak Djokovic écrasent la concurrence pour livrer un duel qui électrise les foules.

Nouveau chapitre dans l’électrisant duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. IMAGO

Dès lundi à New York, l’Espagnol et le Serbe disputeront l’acte III après la demi-finale de Roland-Garros remportée par Novak Djokovic et la finale de Wimbledon enlevée par Carlos Alcaraz. Le vainqueur de cette belle sera bien le grand champion de 2023, la première année du tennis sans Roger Federer que l’on ne croyait pas pouvoir être aussi merveilleuse.

A nouveau Sinner...

Tenant du titre à Flushing Meadows, Carlos Alcaraz n’aborde pas cette quinzaine avec les meilleures cartes. Le protégé de Juan-Carlos Ferrero n’a, en effet, pas été gâté par le sort avec un quart de finale théorique contre Jannik Sinner, le seul qui semble capable de s’opposer aux deux grandissimes favoris. L’an dernier, l’Espagnol et l’Italien s’étaient affrontés au même stade de la compétition pour une rencontre inoubliable. Carlos Alcaraz l’avait emporté après 5h15’ de match.

Et depuis douze mois, Jannik Sinner semble avoir franchi un cap important au début du mois à Toronto où il a enlevé le premier Masters 1000 de sa carrière. La présence dans ce haut du tableau de Daniil Medvedev, titré à New York en 2021, peut encore compliquer la tâche de Carlos Alcaraz. S’il écarte Jannik Sinner, battre le Russe en demi-finale n’aura rien d’une formalité.

Plus une priorité

A la recherche d’un 24e titre du Grand Chelem, le premier à New York depuis... 2018, Novak Djokovic n’aura besoin que d’un succès au premier tour contre le Français Alexander Muller pour reprendre sa place de no 1 mondial. Mais son ambition ne se limite pas à cette énième relève de la garde. A 36 ans, cette course pour la place de no 1 n’est plus vraiment sa priorité.

Il entend , surtout, rendre la monnaie de sa pièce à Carlos Alcaraz qui l’a privé d’un huitième titre et d’une passe de cinq historiques à Wimbledon. Dimanche dernier à Cincinnati, le Serbe a montré une première fois les dents avec cette victoire dans une finale inouïe face à Carlos Alcaraz qui s’était retrouvé à un point de la victoire.

Pour la dix-septième fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté une rencontre au cours de laquelle il a dû sauver une ou plusieurs balles de match. Cette statistique démontre combien il faut être fort pour gagner le dernier point contre lui.

Deux Américaines favorites

Si Carlos Alcaraz s'apprête à perdre sa place de no 1 lors de cette quinzaine, le trône d'Iga Swiatek vacille également. La Polonaise ne sera plus la no 1 si la Championne d’Australie Aryna Sabalenka signe un meilleur parcours lors de cet US Open. Mais les deux premières du classement de la WTA ne sont pas vraiment les favorites du tournoi. Ce statut est assumé par Jessica Pegula et Coco Gauff, victorieuses respectivement des WTA 1000 de Montréal et de Cincinnati.

Raillée sans doute à tort par son incapacité de dépasser ses limites en raison de son statut social – elle est la fille d’un millionnaire – Jessica Pegula veut croire que son heure est venue dans «son» tournoi. Quant à Coco Gauff, elle se dit métamorphosée par l’apport de son nouveau coach Brad Gilbert, l’homme qui avait mené Andy Roddick au sommet et redonné une seconde jeunesse à Andre Agassi. La teenager d’Atlanta a rendez-vous avec Iga Swiatek en quart de finale.

Demi-finaliste à New York pour le meilleur résultat à ce jour de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem, Belinda Bencic ne figure plus parmi les prétendantes à la victoire. La Saint-Galloise a, à la fois, payé un lourd tribut aux blessures et à son incapacité à retrouver ce fluide qui l’avait accompagnée lors de la conquête de l’or olympique il y a deux ans à Tokyo. Postée dans le deuxième quart du tableau, celui d’Elena Rybakina, elle a cependant les moyens de se frayer un petit bout de chemin...

ATS