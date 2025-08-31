  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Carlos Alcaraz rejoint les quarts de finale

ATS

31.8.2025 - 22:21

Carlos Alcaraz s'est débarrassé dimanche d'Arthur Rinderknech, 7-6 (7/3) 6-3 6-4, pour rejoindre les quarts de finale de l'US Open. L'Espagnol n'a toujours pas abandonné un set dans ce tournoi.

Keystone-SDA

31.08.2025, 22:21

31.08.2025, 22:44

Face à une montagne, qui n'avait perdu que deux fois lors de ses 41 derniers matches, le Français Rinderknech n'a pas démérité, poussant l'Espagnol au tie-break dans le premier set grâce à des jeux de service efficaces. Mais à l'heure de la décision, Alcaraz a élevé d'un cran son niveau de jeu et survolé le jeu décisif. «Il ne m'a pas donné grand-chose, a déclaré le numéro 2 mondial après sa victoire, mais j'ai réussi à bien jouer ces points.»

Le Breton d'adoption a continué de faire face, mais Alcaraz est resté en altitude, capable de changer en un coup la nature d'un échange avec son instinct et ses qualités athlétiques hors normes.

Face à Lehecka

En quatre tours, le Murcien a passé, en moyenne, moins de deux heures sur le court par match, ce qui lui garantit de la fraîcheur en deuxième semaine.

En quart, le vainqueur de l'édition 2022 retrouvera le Tchèque Jiri Lehecka (tête de série numéro 20), vainqueur en quatre sets (7-6 (7/4) 6-4 2-6 6-2) d'un autre Français, Adrian Mannarino, en huitième.

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
Les démocrates mettent en garde contre une «invasion» de Chicago
«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !
La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis
Accord Suisse UE: Coup de massue pour les propriétaires de panneaux solaires
La grand-tante du petit Grégory convoquée devant la justice vendredi