Cincinnati Carlos Alcaraz se fait peur, deux têtes d’affiche passent à la trappe

Nicolas Larchevêque

11.8.2025

L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 2 mondial, a eu besoin de trois sets pour se défaire du Bosnien Damir Dzumhur 6-1, 2-6, 6-3 lors de son entrée en lice dimanche au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati. Alex de Minaur et Daniil Medvedev ont en revanche connu l’élimination.

Agence France-Presse

11.08.2025, 07:37

Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros plus tôt cette année et finaliste dans l'Ohio en 2023, a connu un deuxième set difficile avant de se reprendre en début de 3e manche (4-1). L'Espagnol n'avait plus joué depuis la finale de Wimbledon mi-juillet, perdue contre le no 1 mondial Jannik Sinner. Au prochain tour, il affrontera le Serbe Hamad Medjedovic (22 ans, 72e).

L'Australien Alex de Minaur, 8e joueur mondial, a en revanche été éliminé dès son entrée en lice par l'Américain Reilly Opelka 7-6 (8/6), 6-4. Le géant de 27 ans (2,11 m, 73e mondial) affrontera au 3e tour l'Argentin de 24 ans Francisco Comesana (71e mondial).

De Minaur (26 ans), joueur en forme qui restait sur un titre à l'ATP 500 de Washington puis un quart de finale au Masters 1000 de Toronto (éliminé par le futur vainqueur Ben Shelton), a manqué de nombreuses occasions (7 balles de break obtenues, toutes ratées) et cédé son service dans la deuxième manche sur la seule balle de break de l'Américain.

Medvedev en plein doute

Plus tard dans la journée, le Russe Daniil Medvedev (29 ans, 15e), ex-no 1 mondial vainqueur du tournoi en 2019, a été dominé par l'Australien Adam Walton (26 ans, 85e) 6-7 (0/7), 6-4, 6-1, qui jouera au 3e tour contre le Tchèque Jiri Lehecka (23 ans, 26e). A deux semaines de l'US Open, qu'il avait remporté en 2021, Medvedev n'a gagné que trois matches seulement cet été sur dur (deux à Washington, un à Toronto).

En fin de journée, le no 3 mondial Alexander Zverev s'est imposé contre l'Américain Nishesh Basavareddy 6-3, 6-3. Ben Shelton, victorieux jeudi du Masters 1000 de Toronto, a bénéficié de l'abandon de l'Argentin Ugo Carabelli alors qu'il menait 6-3, 3-1.

Dans le tableau féminin, les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula ont assuré pour leur entrée en lice contre la Chinoise Wang Xin 6-3, 6-2 et l'Australienne Kimberly Birrell 6-4, 6-3.

