Le double tenant du titre Carlos Alcaraz a été poussé dans ses retranchements au 1er tour de Wimbledon lundi. L'Espagnol a eu besoin de cinq sets pour battre le vétéran italien Fabio Fognini.

Carlos Alcaraz a dû redoubler d’effort face à Fabio Fognini. EPA

Melchior Cordonier

L'Espagnol de 22 ans a finalement fait plier son adversaire de 38 ans après plus de 4h30' dans un match disputé sous plus de 30 degrés et conclu 7-5 6-7 (5/7) 7-5 2-6 6-1.

Cette rencontre a été bien plus périlleuse qu'attendue pour Alcaraz, arrivé à Wimbledon avec l'élan de dix-huit victoires consécutives, une série incluant des titres à Rome, Roland-Garros et au Queen's. Son adversaire l'a fait douter mais ne l'a jamais mené durant la partie. Et l'Espagnol a bouclé l'affaire dans un ultime set à sens unique, où il n'a concédé qu'un jeu.

Medvedev prend la porte

Le Russe Daniil Medvedev, double demi-finaliste sortant, n'a lui pas su éviter la peau de banane. L'ex-numéro 1 mondial a été éliminé par le Français Benjamin Bonzi.

Le 64e joueur mondial s'est imposé 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (7/3) 6-2 contre l'actuel 9e au classement ATP, lauréat de l'US Open en 2021 et récent finaliste du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne.

Medvedev enchaîne les désillusions en Grand Chelem: le Russe s'était fait éliminer dès le premier tour en mai à Roland-Garros et au deuxième tour en janvier à l'Open d'Australie.

Un autre membre du top 10, le Danois Holger Rune (ATP 8), s'est aussi fait surprendre lundi, en cinq sets (4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4) et plus de trois heures et demie face au Chilien Nicolas Jarry, 143e mondial.

Sabalenka facile

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka, une des favorites de Wimbledon, n'a en revanche connu aucune frayeur face à la Canadienne Carson Branstine (WTA 194), novice dans le tableau final d'un Grand Chelem. La Bélarusse s'est imposée 6-1 7-5.

Sabalenka n'a eu besoin que d'une heure et 13 minutes de jeu pour éliminer son adversaire de 24 ans, issue des qualifications.