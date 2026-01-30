  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Nicolas Larchevêque

30.1.2026

Carlos Alcaraz disputera dimanche sa première finale à l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès. Le no 1 mondial a terrassé Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-7 (4/7) 7-5 en 5h27 dans la première demi-finale. Il se frottera à Novak Djokovic dimanche.

Keystone-ATS

30.01.2026, 10:18

30.01.2026, 15:45

Le sextuple vainqueur de Grand Chelem est revenu de nulle part, après être passé tout près d'un succès tranquille en trois sets. Victime de crampes à 4-4 dans la troisième manche, il n'a longtemps pu compter que sur son formidable bras droit pour s'accrocher, après être passé à deux points du match au troisième set.

Tension face à Carlos Alcaraz. Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»

Tension face à Carlos AlcarazAlexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»

Mais Carlos Alcaraz s'est accroché, au mental aussi. Dominé dans les deux jeux décisifs, il semblait pourtant au bord du précipice lorsqu'il concéda le break d'entrée dans la dernière manche. Mais il a tenu jusqu'à 5-4, reprenant des couleurs pour arracher le droit de jouer sa huitième finale de Grand Chelem.

Le bras d'Alexander Zverev a il est vrai tremblé dans le «money time», l'Allemand concédant son service alors qu'il servait pour le match dans le dixième jeu. Gonflé à bloc par ce «comeback» inespéré, Carlos Alcaraz a serré sa garde, armant un passing de coup droit rageur pour convertir sa première balle de match.

Deux fois vainqueur à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, Carlos Alcaraz aura donc dimanche une première opportunité de s'offrir le Grand Chelem de carrière, à 22 ans seulement. Il devra pour cela battre l’éternel Novak Djokovic, en quête d’un 25e trophée majeur.

Séisme à l’Open d’Australie. Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !

Séisme à l’Open d’AustralieNovak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !

Sur le même thème

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !
Donald Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Fed
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Le Kremlin dit avoir accepté une pause dans les frappes contre Kiev
5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos