Carlos Alcaraz disputera dimanche sa première finale à l'Open d'Australie, le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès. Le no 1 mondial a terrassé Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-7 (4/7) 7-5 en 5h27 dans la première demi-finale. Il se frottera à Novak Djokovic dimanche.

Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Le sextuple vainqueur de Grand Chelem est revenu de nulle part, après être passé tout près d'un succès tranquille en trois sets. Victime de crampes à 4-4 dans la troisième manche, il n'a longtemps pu compter que sur son formidable bras droit pour s'accrocher, après être passé à deux points du match au troisième set.

Mais Carlos Alcaraz s'est accroché, au mental aussi. Dominé dans les deux jeux décisifs, il semblait pourtant au bord du précipice lorsqu'il concéda le break d'entrée dans la dernière manche. Mais il a tenu jusqu'à 5-4, reprenant des couleurs pour arracher le droit de jouer sa huitième finale de Grand Chelem.

Carlos Alcaraz suffers from what looks like cramp… causing some controversy with a medical time out 🥵 pic.twitter.com/yVEQr9NHBA — TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026

Le bras d'Alexander Zverev a il est vrai tremblé dans le «money time», l'Allemand concédant son service alors qu'il servait pour le match dans le dixième jeu. Gonflé à bloc par ce «comeback» inespéré, Carlos Alcaraz a serré sa garde, armant un passing de coup droit rageur pour convertir sa première balle de match.

Deux fois vainqueur à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, Carlos Alcaraz aura donc dimanche une première opportunité de s'offrir le Grand Chelem de carrière, à 22 ans seulement. Il devra pour cela battre l’éternel Novak Djokovic, en quête d’un 25e trophée majeur.

