Pékin Abandons en rafale, polémique sur l’intensité du calendrier

ATS

29.9.2025 - 19:06

Loïs Boisson, blessée à la cuisse gauche, a dû jeter l'éponge lundi à Pékin. Cinq des douze matches du jour se sont conclus sur un abandon.

Keystone-SDA

29.09.2025, 19:06

La Française (41e mondiale) s'est retirée au début du deuxième set de son duel du troisième tour face à l'Américaine Emma Navarro (17e) alors qu'elle était menée 6-2 1-0.

Elle était entrée sur le court avec un énorme bandage sur la cuisse gauche. Malgré l'intervention du kiné en fin de première manche, elle n'a pas pu aller au bout. «J'ai dû abandonner aujourd'hui en raison d'une blessure à une jambe. Désolée pour tous les spectateurs qui étaient présents. Je vous tiendrai informés», a commenté la no 1 française dans une story sur son compte Instagram. Son adversaire du jour l'a saluée, inscrivant «Feel better Loïs» (remets-toi Loïs) sur la caméra en sortant du court.

Abandon aussi de la Chinoise Zheng Qinwen face la Tchèque Linda Noskova, au début du troisième set. La championne olympique 2024 revenait à la compétition sur ce tournoi, après avoir été opéré du coude droit le 17 juillet. «Je me suis rendu compte que le nombre de balles frappées dans une rencontre en trois sets, c'était trop pour moi», a indiqué la 9e joueuse mondiale après la rencontre, expliquant qu'elle avait repris un peu trop tôt.

La Polonaise Iga Swiatek menait elle un set à zéro quand son adversaire Camila Osorio, touchée au niveau des abdominaux, a préféré mettre fin au match.

Tournois obligatoires

Dans le tableau masculin, Jakub Mensik (19e) a dû se retirer après seulement 27 minutes contre Alex De Minaur (8e). Lorenzo Musetti (9e), qui disputait son 50e match de l'année, a lui quitté le court au milieu du troisième set face à Learner Tien (52e).

Cette avalanche de blessures alors que la saison de tennis est entrée dans son dernier cycle pose forcément la question du calendrier jugé surchargé par de nombreuses personnes, qui force certains à adapter leur calendrier, notamment pour les joueurs en fin de carrière.

Novak Djokovic, par exemple, se consacre désormais presque uniquement aux tournois du Grand Chelem. Le Serbe de 38 ans avait d'ailleurs critiqué fin août l'allongement de certains Masters 1000 à douze jours, comme c'est le cas du WTA 1000 de Pékin, jugeant cela «beaucoup trop long».

Mais tous les joueurs ne peuvent pas se permettre d'adapter leur calendrier comme le fait Djokovic, car ils doivent protéger leur classement en permanence. Sur le circuit féminin, la WTA a décidé l'année dernière d'obliger les meilleures joueuses à participer aux quatre tournois du Grand Chelem, aux dix WTA 1000 et à au moins six WTA 500.

Un choix critiqué par la Polonaise Iga Swiatek lundi après son succès à Pékin, son 72e match de l'année, jugeant ces obligations «un peu folles». «Je pense que nous devons être intelligents par rapport à ça, en ne prenant pas forcément en compte ces obligations pour penser à ce qui est sain pour nous», a ajouté la no 2 mondiale.

