Les deux premières têtes d’affiche de la 9e édition du Geneva Open (18 au 25 mai) sont connues. Casper Ruud (ATP 12) et Ben Shelton (ATP 16) seront présents au Parc des Eaux-Vives.

Ben Shelton : il avait électrisé les foules l'an passé à New York. ats

Avec le Norvégien, de retour à Genève pour la quatrième fois déjà, et l’Américain, présent lui aussi l’an dernier, le Geneva Open présentera au public genevois deux joueurs qui ont brillé ces derniers mois. Casper Ruud est, en effet, un triple finaliste en Grand Chelem avec ses parcours à Roland-Garros en 2022 et en 2023 et à Flushing Meadows en 2022.

Quant à Ben Shelton, il a électrisé les foules l’an dernier à New York avec sa qualification pour les demi-finales de l’US Open. Il devait ensuite ouvrir son palmarès à l’automne avec son titre au tournoi ATP 500 de Tokyo.

Comme ces dernières années, le Geneva Open s’enrichira encore avec la présence d’autres joueurs de premier plan. Unique tournoi ATP organisé en Suisse romande, il a pu, depuis 2015, compter notamment sur la venue de cinq vainqueurs en Grand Chelem, Roger Federer, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Marin Cilic.

ats