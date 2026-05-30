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Roland-Garros «Ce genre de match doit être arbitré par un homme» : tollé et sanction à venir

Arthur Rappaz

30.5.2026

«La compétence n'a pas de genre», a rappelé samedi la ministre française chargée de l'Égalité femmes-hommes Aurore Bergé, après les propos sexistes du tennisman paraguayen Adolfo Daniel Vallejo visant une arbitre, après sa défaite jeudi à Roland-Garros.

Agence France-Presse

30.05.2026, 12:01

30.05.2026, 12:05

«Adolfo Daniel Vallejo a perdu son match. Il a surtout perdu une occasion de se taire. La compétence n'a pas de genre», a réagi la ministre française Aurore Bergé sur le réseau social X.

Roland-Garros. Les Français ont un nouveau chouchou : Kouamé, 17 ans et au 3e tour !

Roland-GarrosLes Français ont un nouveau chouchou : Kouamé, 17 ans et au 3e tour !

Après sa défaite jeudi contre la sensation française Moïse Kouamé sur le court Suzanne-Lenglen, devant un public bruyant et acquis à la cause du Tricolore de 17 ans, Vallejo, 71e joueur mondial, avait critiqué l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho.

«Ce genre de match doit être arbitré par un homme, avait-il dit, selon des déclarations relayées par le média en ligne Clay. C'est très difficile pour une femme de faire ça. Il doit être arbitré par un homme, parce que c'est un public très exigeant, et il faut beaucoup de force pour s'opposer au public.»

Sanction «significative»

Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé vendredi qu'ils allaient sanctionner «de manière significative» le Paraguayen de 22 ans, dont s'était la première apparition dans un tournoi du Grand Chelem.

La direction du tournoi parisien, qui n'a pas donné de précisions sur le montant de l'amende, avait également souligné que «la compétence des arbitres ne se mesure pas à leur genre, mais à leur professionnalisme et à leur capacité à officier à haut niveau».

La conférence de presse en espagnol

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