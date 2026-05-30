«Ce genre de match doit être arbitré par un homme» : tollé et sanction à venir

«La compétence n'a pas de genre», a rappelé samedi la ministre française chargée de l'Égalité femmes-hommes Aurore Bergé, après les propos sexistes du tennisman paraguayen Adolfo Daniel Vallejo visant une arbitre, après sa défaite jeudi à Roland-Garros.

Après sa défaite face à Moïse Kouame, Daniel Vallejo est notamment revenu sur l'arbitre de la rencontre... pic.twitter.com/QQVKdiYFUD — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 29, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Adolfo Daniel Vallejo a perdu son match. Il a surtout perdu une occasion de se taire. La compétence n'a pas de genre», a réagi la ministre française Aurore Bergé sur le réseau social X.

Après sa défaite jeudi contre la sensation française Moïse Kouamé sur le court Suzanne-Lenglen, devant un public bruyant et acquis à la cause du Tricolore de 17 ans, Vallejo, 71e joueur mondial, avait critiqué l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho.

«Ce genre de match doit être arbitré par un homme, avait-il dit, selon des déclarations relayées par le média en ligne Clay. C'est très difficile pour une femme de faire ça. Il doit être arbitré par un homme, parce que c'est un public très exigeant, et il faut beaucoup de force pour s'opposer au public.»

Adolfo Daniel Vallejo a perdu son match.

Il a surtout perdu une occasion de se taire.



La compétence n'a pas de genre. pic.twitter.com/hGWHJJ3JCF — Aurore Bergé (@auroreberge) May 30, 2026

Sanction «significative»

Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé vendredi qu'ils allaient sanctionner «de manière significative» le Paraguayen de 22 ans, dont s'était la première apparition dans un tournoi du Grand Chelem.

La direction du tournoi parisien, qui n'a pas donné de précisions sur le montant de l'amende, avait également souligné que «la compétence des arbitres ne se mesure pas à leur genre, mais à leur professionnalisme et à leur capacité à officier à haut niveau».

La conférence de presse en espagnol