«Ce n'était absolument pas professionnel de ma part, je regrette»

«C'était absolument non professionnel de ma part. Je regrette», a avancé la N.1 mondiale Aryna Sabalenka à propos de sa conférence de presse après sa finale perdue à Roland-Garros contre Coco Gauff (2e), dans un entretien accordé à Eurosport, mardi.

Aryna Sabalenka est revenue sur ses propos envers Coco Gauff après sa défaite en finale à Roland-Garros. IMAGO/Xinhua

Agence France-Presse Clara Francey

Battue en trois sets par l'Américaine 6-7 (5/7), 6-2, 6-4 en finale de Roland-Garros le 7 juin, Aryna Sabalenka s'était montrée très critique sur le niveau de jeu, estimant notamment que si la quadruple lauréate à Paris Iga Swiatek l'avait battue en demi-finales, la Polonaise se serait imposée en finale contre Gauff.

«Je ne suis pas d'accord», avait répliqué Gauff lors de sa conférence de presse quelques instants plus tard, rappelant qu'elle avait balayé Swiatek en demi-finales du WTA 1000 de Madrid plus tôt dans la saison sur terre battue.

«Vu la façon dont Aryna a joué ces dernières semaines, elle était la favorite. D'un point de vue strictement statistique, comme elle est N.1 mondiale, je pense donc que c'était l'adversaire la plus difficile à affronter», avait développé l'Américaine avant de nuancer.

«Iga était tenante du titre donc quelle que soit mon adversaire, ça allait être un match compliqué», avait souligné Gauff.

«Je pense qu'elle a gagné le match, non pas parce qu'elle a joué un tennis incroyable, mais parce que j'ai commis autant de fautes», avait insisté Sabalenka en référence à Gauff, au terme d'une finale très venteuse.

«C'était absolument non professionnel de ma part. J'ai laissé parler mes émotions. Je regrette absolument ce que j'ai dit à ce moment-là. On fait tous des erreurs», a expliqué la Bélarusse à Eurosport, à la veille de son entrée en lice au WTA 500 de Berlin.

«J'ai écrit à Coco après, pas immédiatement, mais je lui ai brièvement écrit. Je voulais m'excuser et être sûre qu'elle sache qu'elle avait totalement mérité de gagner le tournoi et que je la respecte», a précisé la N.1 mondiale.

«Je n'avais jamais l'intention de l'attaquer. J'étais très émotive et pas très maligne au cours de cette conférence de presse», a conclu la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024).

Sabalenka débute sa saison sur gazon à Berlin (WTA 500) avec un huitième de finale mercredi contre la Suissesse Rebeka Masarova, issue des qualifications et tombeuse de l'Américaine Sofia Kenin au 1er tour.