Le no 1 mondial Novak Djokovic, dont le bras de fer avec le no 12 mondial Taylor Fritz a duré pas loin de quatre heures en quarts de finale de l'Open d'Australie mardi, n'a pas vécu «du tout un match agréable», a-t-il raconté.

Novak Djokovic a souffert de la chaleur mardi à Melbourne. IMAGO/ABACAPRESS

Sous le cagnard australien - une trentaine de degrés, rare depuis le début de la quinzaine à Melbourne -, Djokovic est sorti vainqueur 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3. «Ce match n'a pas du tout été un match agréable pour moi», a lâché le Serbe. «Je suis fier d'avoir surmonté ce genre de challenge, content d'avoir gagné bien sûr, mais ce n'était pas agréable du tout. Ça a été beaucoup de souffrance à tous les niveaux», a poursuivi le no un mondial.

«J'ai fait tout ce que j'ai pu dans le très court laps de temps des changements de côté. Je pense qu'on a tous les deux souffert de la chaleur. Sur dur, la surface absorde la chaleur, et on la sent probablement encore plus sur le court qu'en tribunes», a-t-il répondu, interrogé sur son recours à des sacs de glaçons pour se rafraîchir.

«C'est difficile de ralentir votre rythme cardiaque et de contrôler votre respiration, a ajouté Djokovic. C'est très intense. Les sacs de glaçons sur la tête, sur le corps, c'est un des moyens d'essayer de faire baisser la température, de vous rafraîchir un peu. Parce que vous avez l'impression d'être pris au piège par cette chaleur.»