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La surprise de 1997 se régale «Ce Roland-Garros est bizarre, mais excitant»

Clara Francey

5.6.2026

Demi-finaliste de Roland-Garros en 1997 alors qu'il était issu des qualifications et classé 122e mondial, le Belge Filip Dewulf juge dans un entretien à l'AFP que le cru 2026 du tournoi parisien, marqué par un bouleversement de la hiérarchie traditionnelle du circuit, est «bizarre mais excitant».

En 1997 à Roland-Garros, le Belge Filip Dewulf, issu des qualifications et classé 122e mondial, avait créé la surprise en se hissant jusqu'en demies.
En 1997 à Roland-Garros, le Belge Filip Dewulf, issu des qualifications et classé 122e mondial, avait créé la surprise en se hissant jusqu'en demies.
AFP

Agence France-Presse

05.06.2026, 14:53

05.06.2026, 15:44

Filip Dewulf, l'édition 2026 de Roland-Garros, avec deux demi-finalistes classés hors du top 100 (le 104e Matteo Arnaldi et la 114e Maja Chwalinska, NDLR), vous rappelle-t-elle celle de 1997?

«A mon époque, il y avait aussi un certain chaos dans le tournoi. Il y avait des favoris qui tombaient tôt. On sentait dans le vestiaire qu'il y avait une petite chance d'aller loin dans le tournoi. Je pense que c'est aussi le cas cette année à Roland-Garros, chez les hommes et chez les femmes.»

Voyez-vous des points communs entre votre parcours et celui de la Polonaise Maja Chwalinska, issue comme vous des qualifications avant de se hisser dans le dernier carré et même en finale?

«Son histoire est un peu comparable. Moi aussi, une fois que j'étais sorti des qualifications, j'étais déjà content de mon tournoi. Et après, j'ai continué sur un nuage. Je n'avais rien à perdre à chaque match, (...) ça m'a aidé à être relax. C'est peut-être la même chose pour les adversaires de Chwalinska. Elles étaient favorites et c'est pour ça qu'elles ont senti un peu plus la pression.»

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Comment gérer la fatigue physique quand on enchaîne les matches en Grand Chelem (huit de suite pour Dewulf en 1997, neuf pour Chwalinska en 2026)?

«Je pense que la fatigue physique, ce n'est pas trop grave. Il y a toujours un jour (de récupération) entre deux matches. C'est surtout la fatigue mentale qui était un problème à mon époque. Les vestiaires se vident, il ne reste que quatre joueurs, ou deux joueuses à la fin, donc tu te sens un peu seul. Tu as beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour sentir la pression. Jusqu'à présent, Chwalinska a toujours surfé sur son nuage. Mais la finale va se jouer sur le mental. Je suis curieux de voir comment elle va gérer ce match-là, parce qu'elle n'a jamais été dans des circonstances pareilles.»

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Comment expliquez-vous que tous les favoris des tableaux masculin et féminin, sauf Alexander Zverev (3e), aient été battus relativement tôt?

«Je ne sais pas s'il y a une explication. Une fois qu'il y a deux, trois, quatre têtes de série qui tombent, il y a peut-être 25, 30 joueurs et joueuses qui commencent à y croire (...) Tout le monde pense qu'il peut aller loin dans le tournoi. A mon avis, c'est pour ça aussi qu'on a vu tellement de matchs en cinq sets chez les hommes, parce que tout le monde sait qu'il y a une opportunité et se donne à 200%.»

Avez-vous le souvenir d'un Roland-Garros ou d'un tournoi du Grand Chelem aussi imprévisible?

«Je pense que je dois revenir vers mon époque, où il y avait des lacunes au sommet (du tennis mondial, NDLR). Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. On avait quand même Pete Sampras, Pat Rafter, Yevgeny Kafelnikov, mais il n'y avait pas vraiment de ‹big boss› sur le circuit. Tout le monde y croyait. Ce Roland-ci, pour moi, est difficile à comparer avec un autre tournoi du Grand Chelem. Il y a toujours eu une certaine hiérarchie. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est bizarre, mais c'est excitant.»

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Pensez-vous que cette édition atypique puisse réveiller l'intérêt des fans pour le tennis et redonner espoir aux joueurs déjà résignés à la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz?

«Tout à fait. Tout le monde est curieux de voir comment ça va finir. C'est bien pour le tennis. On était peut-être trop habitués après 20 ans de Nadal-Djokovic-Federer, puis d'Alcaraz et de Sinner qui dominaient et répondaient toujours présent. Avoir un tournoi comme ce Roland-Garros, ça montre qu'il y a des opportunités. Ça va peut-être donner de l'espoir à beaucoup de joueurs pour continuer à travailler et essayer de bousculer la hiérarchie qui s'est installée.»

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