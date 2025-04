Battu en trois sets par Lorenzo Musetti (16e mondial) après avoir survolé la première manche samedi en demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, l'Australien Alex De Minaur (10e) a jugé que la pluie avait «complètement» changé le cours du match.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les gouttes qui ont commencé à tomber au début du 2e set, après une première manche remportée 6-1 par De Minaur, ont rendu le match «complètement différent», a-t-il affirmé. «Ces conditions (ndlr : pluvieuses) sont les pires pour moi et ont très bien convenu» à Lorenzo Musetti, finalement vainqueur 1-6, 6-4, 7-6 (7/4).

«Dans le premier set, j'arrivais à le prendre de vitesse et à dicter le jeu. Et puis c'est devenu tellement lent et boueux...», a soupiré l'Australien. Les balles étaient «lourdes», Musetti «se sentait à l'aise du fond de court et soudainement mes frappes ne lui faisaient plus aussi mal», a poursuivi De Minaur.

«Je suis un peu frustré à chaud, parce que j'ai le sentiment qu'il n'a pas dû pousser pour gagner le match. Les erreurs venaient de mon côté», a fait valoir l'Australien, vainqueur de neuf titres sur le circuit ATP. «C'est dur parce que j'essaie de travailler et de jouer de la bonne manière dans les moments clés, plutôt que de simplement pousser la balle et courir. Aujourd'hui (samedi, NDLR), ça n'a pas marché, il faut l'accepter et passer à autre chose», a soufflé De Minaur.

Une semaine «positive» malgré tout

«Je crois profondément que tout finit par s'équilibrer. J'ai subi plusieurs défaites douloureuses cette année», a souligné l'Australien, défait notamment en finale de l'ATP 500 de Rotterdam en février, «j'espère que les matchs importants vont finir par basculer de mon côté».

La semaine à Monte-Carlo a malgré tout été «positive», a conclu le 10e mondial. «Etre capable de montrer que même dans les pires conditions pour moi, je peux tout de même être dangereux, c'est un gros point positif», s'est satisfait De Minaur, qui doit désormais mettre le cap sur l'ATP 500 de Barcelone où il affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (46e) pour son entrée en lice.