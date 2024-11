L'Espagnol Carlos Alcaraz, à peine éliminé des Masters ATP vendredi à Turin, a tout de suite tourné son attention vers la phase finale de la Coupe Davis la semaine prochaine (19-24 novembre) à Malaga où son illustre compatriote Rafael Nadal fera ses adieux au tennis.

Carlos Alcaraz a connu vendredi l’élimination aux Masters ATP à Turin. IMAGO/Action Plus

AFP Nicolas Larchevêque

«Cela sera mon dernier tournoi de l'année, mais cela va être sans doute l'un des tournois les plus spéciaux que je vais jouer dans ma carrière», a-t-il déclaré après sa défaite contre l'Allemand Alexander Zverev 7-6 (7/5), 6-4. «C'est le dernier tournoi de Rafa, je serai à ses côtés pour ses derniers moments sur un court de tennis», a fait remarquer le no 3 mondial.

«C'est la Coupe Davis, un titre que j'ai toujours rêvé de gagner depuis que je suis enfant, pour moi, pour l'Espagne. Cette année, on a vraiment une chance de s'imposer, je vais essayer d'aider l'équipe à atteindre cet objectif», a poursuivi «Carlitos» qui, diminué depuis plusieurs par un gros rhume, a perdu deux de ses trois matches à Turin.

«C'est surtout important pour Rafa, je veux vraiment qu'il prenne sa retraite sur un dernier titre, cela va être quelque chose de fort émotionnellement», a-t-il conclu.

L'Espagne avec laquelle Nadal a remporté la Coupe Davis à cinq reprises (2004, 2008, 2009, 2011, 2019), affrontera en quarts de finale les Pays-Bas et pourrait retrouver ensuite l'Allemagne ou le Canada en demi-finale, avant une éventuelle finale conre l'Italie de Jannik Sinner, tenante du titre et opposée en quarts à l'Argentine.

Nadal, 38 ans, n'est plus apparu en compétition depuis les Jeux olympiques 2024 de Paris disputés sur son site fétiche de Roland-Garros. Il y avait été éliminé dès le deuxième tour du tournoi de simple par son grand rival et futur champion olympique Novak Djokovic 6-4, 6-1. Associé à Alcaraz, il y avait atteint les quarts de finale du tournoi de double avant de s'incliner face aux Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram (6-4, 6-2).